Разработчики сюжетной выживалки Online 404 перенесли релиз раннего доступа на 2 месяца

Cornfield Games авторы симулятора выживания в открытом мире Online: 404 официально объявили о решении сдвинуть запланированную дату выхода в ранний доступ своей игры. Согласно новому заявлению, проект появится в раннем доступе Steam на два месяца позже намеченного срока, а именно 25 сентября 2026 года. Создатели объяснили этот шаг необходимостью получить дополнительное время на качественную полировку всех механик и доведение финальной сборки до желаемого технического состояния.

Причиной для переноса послужил огромный поток отзывов от игрового сообщества, который заставил команду полностью пересмотреть текущие приоритеты разработки. За последние две недели в масштабном тестировании бесплатной демонстрационной версии приняли участие более 60 тысяч уникальных пользователей. Игроки активно присылали баг-репорты и делились интересными идеями, на основе которых авторы решили расширить список задач и внедрить несколько совершенно новых геймплейных механик.

Сама демонстрационная версия, позволяющая совершить путешествие в опасный округ Леминсгейл, останется в открытом доступе для всех желающих строго до конца июня, после чего ее навсегда удалят из магазина. Разработчики напоминают, что до этого момента в сообществе продолжает действовать специальное соревнование по поиску технических ошибок. Итоги масштабного розыгрыша призов среди самых активных охотников за багами будут официально подведены 1 июля на сервере разработчиков в Discord.

Несмотря на запуск в формате раннего доступа, стартовая сентябрьская версия игры сразу же предложит пользователям полностью завершенную сюжетную линию. На релизе геймерам будут доступны абсолютно все ранее анонсированные кооперативные возможности, элементы строительства баз и защитные инструменты. Разработчики подчеркнули, что выбрали такую модель релиза из-за непредсказуемости поведения игроков в мультиплеерной песочнице, что потребует регулярных пострелизных правок.