Симулятор выживания Online: 404 оправился от попытки взлома и стал двигаться к релизу без изменений даты

Симулятор выживания в зомби-апокалипсисе Online: 404 от разработчиков Cornfield Games снискал успех на фестивале "Играм быть". Игра хоть и не находится в топах фестиваля, но занимает уверенное 24 место по недавним добавлениям в список желаемого. Разработчики уверенно двигаются к скорому релизу, который состоится 31 июля 2026 года, однако недавно команда подверглась взлому злоумышленников из-за чего не смогли оперативно чинить демоверсию. В демо проник критический баг с дверными проёмами, который сильно мешал застревающим пользователям изучать игру. Но теперь баг побеждён и можно комфортно исследовать кусочек игры.

Напомним, в Online: 404 игровой процесс полностью сосредоточен на реалистичном взаимодействии с окружением, где главным помощником персонажа становится смартфон. С помощью которого игрокам предстоит скачивать карты заброшенной местности, искать инструкции по сборке снаряжения во внутренней сети интернет, отслеживать погоду и разбирать в новостях ложь и правду.

Действие игры развернётся в заброшенном округе Леминсгейл площадью около четырёх квадратных километров, который закрыли на карантин. Игрокам предстоит обустраивать убежища, заколачивать проёмы дверями от старых автомобилей, чинить транспорт и собирать солнечные панели для выработки электричества. Проходить сюжетную кампанию с разгадкой причин эпидемии можно будет как в одиночку, так и в компании до четырёх человек.

Вышедшая демоверсия призвана познакомить пользователей с ключевыми механиками и помочь создателям оперативно исправить технические ошибки до полноценного запуска. Чтобы оперативно устранять новые неполадки после инцидента со взломом, авторы объявили о переходе в режим ежедневных обновлений. Сейчас все желающие могут лично протестировать необычный симулятор выживания и добавить Online: 404 в свой список желаемого в Steam.