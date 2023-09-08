Разработчик Only Up навсегда удалил игру из Steam и объявил о следующем проекте

Один из главных хитов 2023 года — Only Up!, очень сложный 3D-платформер, который стал очень популярен на YouTube и Twitch. Ранее игра была временно удалена из Steam, а теперь навсегда удалена с платформы Valve по выбору самого автора. На самом деле SCKR Games утверждает, что причина в стрессе, который вызывала у него игра.
Создатель Only Up! объяснил, что «совершил много ошибок» и хотел «выйти из игры». Игра больше не доступна для покупки, но те, у кого она уже есть, по-прежнему смогут получить к ней доступ. В сопроводительном заявлении разработчик говорит, что ему необходимо «душевное спокойствие и исцеление».
«Я разработчик-одиночка, и эта игра — мой первый опыт разработки, игра, которую я создал для творчества, чтобы проверить себя и в которой я допустил много ошибок. Игра держала меня в стрессе все эти месяцы. Теперь я хочу оставить игру позади. И да, в ближайшее время игра не будет доступна в магазине Steam, я так решил».
Создатель заявил, что планирует начать разработку новой игры под названием Kith.
«То, что мне сейчас нужно, — это душевное спокойствие и исцеление. Я намерен сделать перерыв и продолжить свое образование в области игрового дизайна и направить свою энергию на создание следующей игры с рабочим названием Kith. Это будет новый опыт и новая концепция реализма, совершенно другой жанр и сеттинг, акцент будет сделан на кинематографии. На этот раз я надеюсь, что проект будет создаваться небольшой командой. Это сложный проект, в котором я хочу значительно улучшить свои навыки игрового дизайна».
Либо это такая реклама будущей игры, либо у разработчика потекла крыша...
Либо его всё же задвинули за использование чужих ассетов, но он решил мягко слиться.
А что там чужого может быть? Подниматься верх это же так необычно и это наверно кто-то запатентовал эту технологию. Или вы про что?
Дядя Богдан как всегда прав.
да если бы каждая инди каловая игра удалялась из за реюза ассетов в стиме бы остались только новелы и ААА игры
Создатели Якудза.
просто в игре разные ассеты. и вроде были новости, что подавали в суд за их использование (тк денег игра принесла явно не мало).
Следующая игра будет создаваться под совершенно новую дурь, которую разраб закупил как раз под новый проект
Что за бред?
Тодд, ты знаешь, что делать 👍😌
А зачем удалять то? Её ж скупали из-за стримеров, кучу денег мог бы заработать.
UPD. Ну вот вариант из-за ассетов может быть. Хотя мог бы просто заменить их...