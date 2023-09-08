Разработчик Only Up навсегда удалил игру из Steam и объявил о следующем проекте

Данная игра основана на известной английской сказке «Джек и бобовый стебель» и представляет собой трёхмерный платформер.

В этой игре вы погрузитесь в жизнь Джеки, мечтающего о лучшем будущем. Он живёт в бедном районе, где нет ничего, кроме насилия и отчаяния. Но однажды ему выпадает шанс изменить свою судьбу и отправиться в удивительное приключение.

Вы окажетесь в сумасшедшем мире, где всё возможно. Вы будете подниматься по огромной бобовой лозе, которая достигает небес. Вам необходимо добраться до самой вершины.