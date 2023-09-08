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об игре
Only Up 24.05.2023
7.2 52 оценки

Разработчик Only Up навсегда удалил игру из Steam и объявил о следующем проекте

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monk70
Новости

Один из главных хитов 2023 года — Only Up!, очень сложный 3D-платформер, который стал очень популярен на YouTube и Twitch. Ранее игра была временно удалена из Steam, а теперь навсегда удалена с платформы Valve по выбору самого автора. На самом деле SCKR Games утверждает, что причина в стрессе, который вызывала у него игра.

Создатель Only Up! объяснил, что «совершил много ошибок» и хотел «выйти из игры». Игра больше не доступна для покупки, но те, у кого она уже есть, по-прежнему смогут получить к ней доступ. В сопроводительном заявлении разработчик говорит, что ему необходимо «душевное спокойствие и исцеление».

«Я разработчик-одиночка, и эта игра — мой первый опыт разработки, игра, которую я создал для творчества, чтобы проверить себя и в которой я допустил много ошибок. Игра держала меня в стрессе все эти месяцы. Теперь я хочу оставить игру позади. И да, в ближайшее время игра не будет доступна в магазине Steam, я так решил».

Создатель заявил, что планирует начать разработку новой игры под названием Kith.

«То, что мне сейчас нужно, — это душевное спокойствие и исцеление. Я намерен сделать перерыв и продолжить свое образование в области игрового дизайна и направить свою энергию на создание следующей игры с рабочим названием Kith. Это будет новый опыт и новая концепция реализма, совершенно другой жанр и сеттинг, акцент будет сделан на кинематографии. На этот раз я надеюсь, что проект будет создаваться небольшой командой. Это сложный проект, в котором я хочу значительно улучшить свои навыки игрового дизайна».
1
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Rey Harley

Либо это такая реклама будущей игры, либо у разработчика потекла крыша...

17
wianewa

Либо его всё же задвинули за использование чужих ассетов, но он решил мягко слиться.

9
Юрец Одесса wianewa

А что там чужого может быть? Подниматься верх это же так необычно и это наверно кто-то запатентовал эту технологию. Или вы про что?

-8
Нейтан Дрейк

Дядя Богдан как всегда прав.

2
Extor Menoger wianewa

да если бы каждая инди каловая игра удалялась из за реюза ассетов в стиме бы остались только новелы и ААА игры

-2
Нейтан Дрейк Extor Menoger
игра удалялась из за реюза ассетов

Создатели Якудза.

-1
Lucrise

просто в игре разные ассеты. и вроде были новости, что подавали в суд за их использование (тк денег игра принесла явно не мало).

Спойлер
5
Deveron

Следующая игра будет создаваться под совершенно новую дурь, которую разраб закупил как раз под новый проект

3
NarkoSky

Что за бред?

1
Купи Starfield

Тодд, ты знаешь, что делать 👍😌

1
AlexFullBeast

А зачем удалять то? Её ж скупали из-за стримеров, кучу денег мог бы заработать.

UPD. Ну вот вариант из-за ассетов может быть. Хотя мог бы просто заменить их...

0