Забавная адвенчура Only Up! внезапно получила большую популярность на платформе Twitch ©

Вышедшее в конце мая этого года приключение под названием Only Up! несмотря на свою "корявость" начало подниматься вверх по рейтингу в медиапространстве. Слово "корявая" не является выдумкой автора данной новости, ведь оно неоднократно встречается в отзывах на цифровой площадке Steam. Игра по сей день получает смешанные оценки, где одни пользователи ее хвалят, а другие жалуются на плохую производительность и множество багов. К слову, продается Only Up! за 499 рублей.

На момент написания новости Only Up! занимает шестую строчку на стриминговой платформе Twitch, собрав более 105 тысяч зрителей единовременно. Справедливости ради подметим, что большая часть пользователей собрана именно на крупных каналах, где на любой игре собирается немалое количество просмотров. На YouTube же также можно встретить немало различных прохождений и даже челленджей вроде спидранов и так далее.

Сам же проект Only UP! представляет собой этакое сюрреалистичное приключение, где главным героем является Джеки - выходец из гетто. По его мнению, мир сошел с ума, поэтому он решил сбежать из "него" не только по суше, но и по различным лестницам, трубам и другим путям, находящимся просто в воздухе. Если взглянуть на геймплей, то на первый взгляд кажется, что герой постоянно находится где-то под текстурами мира, но это и есть одна из изюминок Only UP!