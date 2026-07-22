Состоялся релиз виртуального гоночного инженера onRails для популярных автосимуляторов

Разработчик Monkey Face Software LLC выпустил в Steam специализированный софт onRails, предназначенный для автоматической настройки гоночных автомобилей в популярных автосимуляторах. Программа функционирует в формате прозрачного оверлея поверх игры и обойдется покупателям в 1450 рублей.

Инструмент умеет напрямую считывать телеметрию, включая температуру шин, время кругов и секторов через модуль SimReader. На старте заявлена полная интеграция с 7 гоночными играми, среди которых Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, Automobilista 2, iRacing, Le Mans Ultimate, Project Cars 2 и rFactor 2. Для остальных проектов автосимуляции доступен ручной ввод данных.

Основной функционал onRails разделен на несколько модулей. Модуль Setup Developer позволяет собрать базовый сетап машины с нуля на основе ответов на простые вопросы о поведении авто на трассе. Для точной доводки используется Setup Engineer с мастерами Lap Wizard и Corner Wizard, которые дают точечные рекомендации по изменению давления в шинах, развала, жесткости пружин, амортизаторов, тормозного баланса и аэродинамики.

Для корректировок прямо во время гоночного заезда или пит-стопа предусмотрен модуль In-Race Engineer. Он управляется с помощью 4 клавиш на цифровом блоке клавиатуры, позволяя быстро указать характер проблемы - избыточную или недостаточную поворачиваемость - и получить рекомендацию по быстрым настройкам без необходимости сворачивать игру.

В течение ближайшего месяца автор планирует выпустить первое крупное обновление с автоматическим захватом данных круга и поддержкой симулятора RaceRoom Racing Experience, а также готовит интеграцию с Assetto Corsa Evo.