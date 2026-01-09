Хоррор Ontos от создателей SOMA будет пугать не так, как классические игры жанра

Шведская студия Frictional Games, известная культовыми хоррорами Amnesia и SOMA, раскрыла новые детали своего амбициозного проекта Ontos. Игра выйдет в 2026 году и перенесет игроков на Луну, в роскошный отель Самсара, построенного на руинах неудачной добывающей колонии. Главная героиня прибывает сюда по приглашению своего отца, обещавшего раскрыть тайны их общего прошлого. Но вместо ответов она сталкивается с философскими фракциями, странными экспериментами и вопросами о природе реальности.

В отличие от традиционных хорроров, Ontos будет пугать иначе. Креативный директор Frictional Games Томас Грип в интервью GamesRadar объясняет:

В стандартных хоррорах вроде первой Amnesia цель состоит в том, чтобы игроки выживали в пугающей обстановке. Нашей задачей было вызвать первобытное чувство страха. В Ontos акцент делается на интеллектуальном аспекте. Речь идет о столкновении со странными, часто очень тревожными ситуациями, в которых игроку предстоит найти наилучший подход. Например, если в типичной игре типа Amnesia вы сталкиваетесь с преследующим вас монстром, то в Ontos вы можете встретить человека, запертого в компьютере, сделанном из крыс.

В этом и заключается амбиция Frictional Games - показать вещи, которые сбивают с толку и заставляют задавать вопросы, а не просто отчаянно прятаться в тени. Студия подчеркивает, что Ontos - не игра о выживании в стрессовой обстановке. Здесь будет очень мало классических "пряток", а препятствия преодолеваются с помощью инструментов, креативности и тщательного мышления. Мир Самсары более открытый, чем линейная SOMA: игроки могут исследовать отель в любом порядке, а история зависима от выборов.

Ключевыми моментами игры станут "Эксперименты" - сложные интерактивные сцены, похожие на босс-файты в Shadow of the Colossus, где от решений игрока может зависеть жизнь других персонажей.

Эксперименты - это, безусловно, главная изюминка игры. Многие эпизоды и локации игры - это, по сути, длительная подготовка к экспериментам. Игроки собирают ресурсы, тестируют инструменты и собирают информацию, чтобы преодолеть эти сложные и многогранные сценарии. Большая часть игры построена на предвкушении волнения и страха перед тем, каким будет следующий крупный эксперимент

Главной же целью разработчиков заявлено не просто напугать, а заставить задуматься. "Наша задача - вызвать глубокий экзистенциальный ужас, который останется с вами надолго после завершения игры", - говорит Грип.