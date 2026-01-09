ЧАТ ИГРЫ
ONTOS 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
7.5 11 оценок

Хоррор Ontos от создателей SOMA будет пугать не так, как классические игры жанра

2BLaraSex 2BLaraSex

Шведская студия Frictional Games, известная культовыми хоррорами Amnesia и SOMA, раскрыла новые детали своего амбициозного проекта Ontos. Игра выйдет в 2026 году и перенесет игроков на Луну, в роскошный отель Самсара, построенного на руинах неудачной добывающей колонии. Главная героиня прибывает сюда по приглашению своего отца, обещавшего раскрыть тайны их общего прошлого. Но вместо ответов она сталкивается с философскими фракциями, странными экспериментами и вопросами о природе реальности.

В отличие от традиционных хорроров, Ontos будет пугать иначе. Креативный директор Frictional Games Томас Грип в интервью GamesRadar объясняет:

В стандартных хоррорах вроде первой Amnesia цель состоит в том, чтобы игроки выживали в пугающей обстановке. Нашей задачей было вызвать первобытное чувство страха. В Ontos акцент делается на интеллектуальном аспекте. Речь идет о столкновении со странными, часто очень тревожными ситуациями, в которых игроку предстоит найти наилучший подход. Например, если в типичной игре типа Amnesia вы сталкиваетесь с преследующим вас монстром, то в Ontos вы можете встретить человека, запертого в компьютере, сделанном из крыс.

В этом и заключается амбиция Frictional Games - показать вещи, которые сбивают с толку и заставляют задавать вопросы, а не просто отчаянно прятаться в тени. Студия подчеркивает, что Ontos - не игра о выживании в стрессовой обстановке. Здесь будет очень мало классических "пряток", а препятствия преодолеваются с помощью инструментов, креативности и тщательного мышления. Мир Самсары более открытый, чем линейная SOMA: игроки могут исследовать отель в любом порядке, а история зависима от выборов.

Ключевыми моментами игры станут "Эксперименты" - сложные интерактивные сцены, похожие на босс-файты в Shadow of the Colossus, где от решений игрока может зависеть жизнь других персонажей.

Эксперименты - это, безусловно, главная изюминка игры. Многие эпизоды и локации игры - это, по сути, длительная подготовка к экспериментам. Игроки собирают ресурсы, тестируют инструменты и собирают информацию, чтобы преодолеть эти сложные и многогранные сценарии. Большая часть игры построена на предвкушении волнения и страха перед тем, каким будет следующий крупный эксперимент

Главной же целью разработчиков заявлено не просто напугать, а заставить задуматься. "Наша задача - вызвать глубокий экзистенциальный ужас, который останется с вами надолго после завершения игры", - говорит Грип.

Комментарии:  3
in the void

сома з аебок была, особенно погружение на лифте на 5км где. я при первом прожождении всё надеялся что в какую-нить мариану тренч з апи здячат, а не. ну всё равно атмосферная вещица вышла.

2
Gauguin

Звучит неплохо. Судя по всему, Frictional идут по тропе Soma, что есть гуд.

1
WHisKY Del

Крутяк. SOMA топ из топов. Наконец-то новости от них. Ждемс