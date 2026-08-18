На Gamescom привезут Ontos - научно-фантастический хоррор от создателей Soma из студии Frictional Games

Это самый большой проект команды, чей релиз на данный момент запланирован на 2027 год для PS5, XBOX Series S|X и PC.
Игра, где одну из ключевых ролей сыграл Стеллан Скарсгард («Чернобыль») станет «духовной наследницей» Soma. По сюжету девушка Адити Амани прибывает на переделанный лунный отель «Самсара» из-за наследия отца, ставшего пророком.
Героине нужно исследовать базу, на которой «реальность здесь рассыпается на части, а правда погребена под грузом заблуждений». В геймплее необходимо добывать нужные материалы, управлять изощренными устройствами и аналоговыми системами.
Разработчики желают вызвать у игроков «глубокий экзистенциальный ужас, который после прохождения останется с ними ещё надолго». Ontos анонсировали в декабре 2025 года на The Game Awards — она получит субтитры на русском языке.
Что касается Gamescom, то церемония открытия Opening Night Live начнётся 25 августа в 21:00 по московскому времени.
А анус покажут?🤔
Очень жду. Надеюсь будет не хуже, чем SOMA, с упором на интересный сюжет. А вот последние Амнезии у них слабоватые вышли.