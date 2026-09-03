Ontos разрабатывают уже более 10 лет - Frictional Games раскрыла подробности о переносе сознания и "Крысином сервере"

Frictional Games раскрыла новые подробности Ontos — психологического хоррора и духовного наследника SOMA, разработка которого продолжается уже более десяти лет. Креативный директор Томас Грип рассказал о ключевых особенностях игры и принципах, на которых строится её психологический геймплей.
Одной из центральных тем Ontos станет исследование сознания и попытки понять, что именно делает человека человеком. Игрокам предстоит разбираться в устройстве персонажей и происходящих с ними экспериментах, поскольку полученная информация может напрямую влиять на принимаемые решения.
При этом правильного ответа не всегда существует. В некоторых ситуациях игроку может оказаться выгоднее не задавать определённые вопросы или отвечать вопреки собственным чувствам. Последствия решений также не всегда будут очевидны сразу, поэтому понять, к чему именно привёл тот или иной выбор, можно будет лишь спустя некоторое время.
Одним из наиболее необычных элементов игры станет «Крысиный сервер» — серверная стойка, к которой подключены 60 крыс. Именно здесь Адити узнает историю Кромби, перенёсшего своё сознание на сервер. При определённых обстоятельствах игрок сможет вмешаться в эксперимент, однако подобное решение может привести к смерти настоящего тела Кромби и оставить его сознание запертым внутри системы.
Разработчики подчёркивают, что эксперименты в Ontos способны завершаться по-разному, а доступные игроку варианты не всегда будут очевидны. Благодаря этому повторные прохождения должны открывать новые возможности и позволять лучше понимать устройство мира.
Новый геймплейный фрагмент лишь демонстрирует эти принципы на практике: в нём Адити сталкивается с экспериментом над крысой и получает возможность разобраться в происходящем через взаимодействие с оборудованием.
Ontos выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
лучше Soma уже ничего не будет, жаль что не улучшили её под некст ген до 4к 120 фпс, сейчас она с прошлого поколения в 1080 30 на series x, и кстати на пк тоже лок, но уже на 60 фпс позорных, но зато есть русская озвучка шикарная от студии пиратской
ну звучит неплохо, хотя я не люблю когда меня заставляют сопереживать животным, считаю это приём манипулятивным лучше бы людей пытали черт возьми 😅 не знаю, заключённых каких-то, это было бы круто, по геймплею локации понравились, боялся что они уйдут в "цыганское барокко" в плане интерьера, но нет, вроде бы привычные лаборатории тесные, очень похожи на современные космические станции, надеюсь выйдет до весны, а то неохота в душную жару играть в такое
На превью так называемые любители нейрослопа dlss 5