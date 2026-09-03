Ontos разрабатывают уже более 10 лет - Frictional Games раскрыла подробности о переносе сознания и "Крысином сервере"

Frictional Games раскрыла новые подробности Ontos — психологического хоррора и духовного наследника SOMA, разработка которого продолжается уже более десяти лет. Креативный директор Томас Грип рассказал о ключевых особенностях игры и принципах, на которых строится её психологический геймплей.

Одной из центральных тем Ontos станет исследование сознания и попытки понять, что именно делает человека человеком. Игрокам предстоит разбираться в устройстве персонажей и происходящих с ними экспериментах, поскольку полученная информация может напрямую влиять на принимаемые решения.

При этом правильного ответа не всегда существует. В некоторых ситуациях игроку может оказаться выгоднее не задавать определённые вопросы или отвечать вопреки собственным чувствам. Последствия решений также не всегда будут очевидны сразу, поэтому понять, к чему именно привёл тот или иной выбор, можно будет лишь спустя некоторое время.

Одним из наиболее необычных элементов игры станет «Крысиный сервер» — серверная стойка, к которой подключены 60 крыс. Именно здесь Адити узнает историю Кромби, перенёсшего своё сознание на сервер. При определённых обстоятельствах игрок сможет вмешаться в эксперимент, однако подобное решение может привести к смерти настоящего тела Кромби и оставить его сознание запертым внутри системы.

Разработчики подчёркивают, что эксперименты в Ontos способны завершаться по-разному, а доступные игроку варианты не всегда будут очевидны. Благодаря этому повторные прохождения должны открывать новые возможности и позволять лучше понимать устройство мира.

Новый геймплейный фрагмент лишь демонстрирует эти принципы на практике: в нём Адити сталкивается с экспериментом над крысой и получает возможность разобраться в происходящем через взаимодействие с оборудованием.

Ontos выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.