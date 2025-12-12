Пророчества, эксперименты и слом реальности: создатели SOMA и Amnesia представили жуткую ONTOS

Создатели Soma и Amnesia вернулись с новым пугающим проектом — ONTOS, научно-фантастическим приключением, где реальность рассыпается быстрее, чем ответы успевают оформиться в слова. Главная героиня, Адити Амани, прибывает на лунную станцию-отель «Самсара» в попытке разобраться с наследием своего отца — ученого, которого многие считают пророком. Но уже первые шаги по коридорам заброшенной базы дают понять: она оказалась внутри куда более опасной и искажённой истории.

«Самсара» — это гибрид роскошного отеля, горнодобывающей колонии и философского убежища, где наука и вера переплелись в узел, который невозможно распутать без последствий. Здесь каждое помещение хранит следы экспериментов, прошедших далеко за рамки морали: лаборатории выросли на месте казино, театральные залы превратились в исследовательские площадки, а старые бассейны — в пугающие экспериментальные камеры.

ONTOS исследует границы восприятия и заставляет игрока сталкиваться с экзистенциальными вопросами, от которых становится не по себе. Эксперименты отца Адити как будто снимают с реальности слой за слоем, открывая правду, к которой никто не был готов. Решения игрока имеют последствия — даже самые благие намерения способны привести к катастрофе.

Геймплей строится на сенсорном взаимодействии с аналоговыми системами, сборе материалов и продуманном планировании. Ошибки здесь дорого стоят, а единственно правильного пути нет: игра проверяет не навыки стрельбы, а способность мыслить, адаптироваться и принимать неприятные решения.

ONTOS обещает стать одним из самых тревожных и концептуальных проектов студии — путешествием, где страх рождается не из темноты, а из понимания, что истина ближе, чем хотелось бы.