Психологический триллер ONTOS перенесли на 2027 год

Издатель Kepler Interactive и студия Frictional Games объявили о переносе психологического научно-фантастического триллера ONTOS. Изначально релиз игры был запланирован на 2026 год, однако теперь разработчикам потребуется больше времени — проект выйдет только в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store.

В официальном заявлении Frictional Games отметила, что ONTOS является самым масштабным проектом студии за всю ее историю. По словам разработчиков, игра превосходит предыдущие работы команды не только по размеру игрового мира, но и по сложности сюжета, глубине повествования и количеству игровых механик. Именно поэтому было принято решение увеличить сроки разработки, чтобы реализовать все задуманные идеи без компромиссов.

Авторы подчеркнули, что дополнительное время позволит довести проект до необходимого уровня качества. В ближайшие месяцы они пообещали регулярно делиться новыми подробностями о мире ONTOS, его персонажах и игровом процессе. Вместе с объявлением о переносе был опубликован небольшой видеоролик, посвященный новой дате выхода.

ONTOS создается как научно-фантастический психологический триллер и станет самой амбициозной игрой Frictional Games, известной по сериям Amnesia и SOMA. После переноса проект лишился статуса одного из релизов 2026 года и теперь ожидается только в 2027-м.