Bloober Team анонсировала ONYX: The Dark Grip - эксклюзивный мрачный триллер, призванный раскрыть возможности Switch 2

На сегодняшней презентации Nintendo Direct была представлена ​​ONYX: The Dark Grip — новинка от студии Broken Mirror Games, бренда, созданного при участии Bloober Team. Эта мрачная приключенческая игра разрабатывается эксклюзивно для консоли Nintendo Switch 2, а ее выход запланирован на 2027 год.

Действие игры разворачивается в изолированном городе, скованном вечной зимой. Игрокам предстоит управлять двумя сторонами одной истории. В роли «Сосуда» (The Vessel) они будут исследовать ледяной мир, бороться за выживание и распоряжаться ограниченными ресурсами. Вторая роль — «Бог» (The God): таинственная сущность, вселившаяся в главного героя; она способна влиять на реальность и помогать в ситуациях, с которыми герой не справился бы в одиночку.

Самое интересное — это то, как игра задействует возможности Switch 2. Проект создавался в первую очередь с расчётом на портативный режим. Сенсорный экран позволяет манипулировать объектами в игровом мире, наклон консоли активирует силы «Бога» для уничтожения врагов, а микрофон используется даже для того, чтобы согреть «Сосуд», если подуть на устройство.

Петр Бабено, генеральный директор Bloober Team, сказал:

Что, если бы игрок не просто держал в руках консоль, а держал в них мир другого человека? Эта идея легла в основу всей игры.

ONYX: The Dark Grip объединит мрачный сюжет, исследование мира, боевую систему и элементы выживания с уникальным использованием аппаратных возможностей Nintendo. Музыку к игре пишет Ян Борысевич, а саундтрек исполнит Пражский филармонический оркестр.

Релиз игры состоится эксклюзивно на Nintendo Switch 2 в 2027 году.