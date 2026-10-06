Onyx: The Dark Grip делает ставку не на чистый хоррор - композитор хочет оставить место для надежды

Bloober Team продолжает раскрывать детали Onyx: The Dark Grip — проекта, который заметно отличается от привычных для студии психологических хорроров. На этот раз важную роль в создании атмосферы сыграет музыка Яна Борисевича, известного прежде всего по работе с польской группой Lady Pank.

События игры развернутся в замерзшем городе, где главный герой Холден пытается разобраться в происходящем, постепенно сталкиваясь с угрозой безумия. При этом игрок будет управлять не только самим персонажем, но и некой высшей силой, способной вмешиваться в события в подходящие моменты.

Музыка должна подчеркнуть необычное настроение этой истории. Борисевич отмечает, что не воспринимал Onyx: The Dark Grip как обычный хоррор и не стремился сделать саундтрек исключительно пугающим. Его задачей было создать ощущение беспокойства, одновременно оставив в нём место для надежды.

По словам композитора, результат получился настолько кинематографичным, что подобная музыка вполне могла бы прозвучать в полнометражном фильме. Для Bloober Team это сотрудничество стало ещё одним интересным шагом в работе со звуком. Генеральный директор студии Петр Бабиено при этом давно знаком с творчеством Борисевича и признавался, что слушал его музыку ещё с юности.

Onyx: The Dark Grip также продолжает польскую творческую линию Bloober Team, но при этом заметно отходит от формулы Cronos: The New Dawn и ремейка Silent Hill 2. Игра выйдет в 2027 году и станет эксклюзивом Nintendo Switch 2.