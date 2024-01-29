Релиз адвенчуры Open Roads перенесен на 28 марта

Издатель Annapurna Interactive и разработчик Open Roads Team перенесли релиз адвенчуры в стиле "роад-муви" Open Roads с ранее запланированной даты 22 февраля на 28 марта. Игра выйдет в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam).

В заявлении компании Annapurna Interactive отмечается, что задержка связана с необходимостью дополнительной полировки проекта.

В один прекрасный осенний день Тесс Дивайн и ее мать Опал обнаруживают тайник со старыми заметками и письмами, бережно спрятанный на чердаке их дома. Намеки на глубоко укоренившиеся семейные тайны, многолетние кражи со взломом, потерянное сокровище где-то недалеко от канадской границы...

Главные героини Тесс и Опал отправляются в приключение, чтобы исследовать давно заброшенные семейные владения и разобраться в своем запутанном прошлом.