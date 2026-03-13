Возвращение Transport Tycoon Deluxe от Atari сделало игру обязательной для OpenTTD в Steam и GOG

Компания Atari переиздала классический симулятор Transport Tycoon Deluxe, однако это решение немного усложнило доступ к популярному проекту OpenTTD. В конце 2024 года Atari приобрела права на серию у ее создателя Криса Сойера.

Проект OpenTTD представляет собой бесплатную игру с открытым исходным кодом, основанную на Transport Tycoon Deluxe. Она максимально точно копирует оригинал, добавляя при этом новые функции. Оригинальная игра теперь вернулась в магазины GOG и Steam, что привело к изменениям для OpenTTD. Обновленные правила уже действуют в GOG, где наличие Transport Tycoon Deluxe стало обязательным условием для получения OpenTTD. Аналогичные изменения вскоре затронут и магазин Steam, о чем сообщается на странице проекта на GitHub.

Важно отметить, что нововведение не влияет на прямое скачивание OpenTTD. Изменения касаются исключительно страниц проекта в цифровых магазинах GOG и Steam.

Согласно описанию на странице магазина, действие игры начинается в 1950 году. Игроку выдается кредит в размере 100000 фунтов стерлингов, чтобы стать настоящим транспортным магнатом. На достижение коммерческих целей отводится ровно 100 лет. Для построения транспортной империи используются поезда, корабли, грузовики, самолеты и вертолеты. Проект был создан Крисом Сойером в 1995 году и расширил идеи оригинальной Transport Tycoon, добавив новые ландшафты, погодные условия, транспортные средства и сценарии. Пользователям на выбор предоставляются 4 обширных игровых мира, состоящих из множества небольших городов и источников сырья. Разработчики предусмотрели возможность создания собственных сценариев в редакторе мира, а также покупку более продвинутого транспорта по мере развития технологий.