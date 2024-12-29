Представлены новый трейлер и скриншоты Operation: Black Mesa, фанатского ремейка Half-Life Opposing Force и Blue Shift

Tripmine Studios поделилась новым трейлером Operation: Black Mesa. Operation: Black Mesa — фанатский ремейк дополнений Half-Life Opposing Force и Blue Shift. Трейлер демонстрирует новый игровой процесс из последней сборки.

Для тех, кто не знает, Operation: Black Mesa представляет собой переосмысление Half-Life Opposing Force и Half-Life Blue Shift в двух уникальных кампаниях. Более того, эта фанатская игра будет использовать движок Source Engine, как и Black Mesa до нее.

Как отметила команда, Operation: Black Mesa будет включать в себя множество обновлений движка и новые графические эффекты. В ней также будет более 30 уникальных врагов и 18 видов оружия. Плюс, у будет расширенная история, связанная с существующим лором Half-Life. Кроме того, вы сможете настроить игру по своему вкусу с помощью набора инструментов, дружественных к модам.