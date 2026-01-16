Разработчики эротической песочницы Operation Lovecraft пообещали уделить больше внимания созданию сюжетной кампании

Закрытая бета-версия разрабатываемого в течение уже многих лет симулятора Operation Lovecraft: Fallen Doll получила обновление 0.8.9. Главной особенностью этого релиза стало добавление новой героини — андроида Янши.

Как отмечают создатели игры из студии Project Helius, версия 0.8.9 является финальной из тех версий, что посвящены исключительно добавлению новых персонажей. Вместе с тем, по их заверениям, Operation Lovecraft: Fallen Doll достигла той стадии разработки, при которой уже возможны выход за пределы закрытой бета-версии и охват более широкой аудитории.

В текущей версии проекта доступен лишь режим песочницы, предлагающий различные виды взаимодействия с персонажами. Однако в 2026 году Project Helius собирается уделить приоритетное внимание разработке сюжетной кампании игры с целью дальнейшего запуска открытой бета-версии в Steam. Также студия планирует обновить демоверсию Operation Lovecraft: Fallen Doll до состояния закрытой бета-версии, чтобы как можно большее количество игроков могло оценить актуальное состояние проекта.

О том, когда именно должен состояться запуск открытой-бета версии в Steam, пока не объявлено.