Разработчики Operation Lovecraft: Fallen Doll пообещали уделить больше внимания созданию сюжетной кампании игры

Закрытая бета-версия разрабатываемого в течение уже многих лет симулятора Operation Lovecraft: Fallen Doll получила обновление 0.8.9. Главной особенностью этого релиза стало добавление новой героини — андроида Янши.
Как отмечают создатели игры из студии Project Helius, версия 0.8.9 является финальной из тех версий, что посвящены исключительно добавлению новых персонажей. Вместе с тем, по их заверениям, Operation Lovecraft: Fallen Doll достигла той стадии разработки, при которой уже возможны выход за пределы закрытой бета-версии и охват более широкой аудитории.
В текущей версии проекта доступен лишь режим песочницы, предлагающий различные виды взаимодействия с персонажами. Однако в 2026 году Project Helius собирается уделить приоритетное внимание разработке сюжетной кампании игры с целью дальнейшего запуска открытой бета-версии в Steam. Также студия планирует обновить демоверсию Operation Lovecraft: Fallen Doll до состояния закрытой бета-версии, чтобы как можно большее количество игроков могло оценить актуальное состояние проекта.
О том, когда именно должен состояться запуск открытой-бета версии в Steam, пока не объявлено.
о как, оказывается у таких игр бывают адекватные разрабы))
ну ты сравнил коненчо х*й с пальцем))
Зато бистро-бистро и ексклюзив.
Они эту игру миллион лет делают.......
2026/09/16 10 лет.
При этом игра га8нище такое что ппц
Опять ты тут на формах сидишь!!! =8D
и тыщи лет не прошло. хотя стоп концептам тыща лет а сюжет там.... а он там есть? там только набор анимаций был
Величайшие скамеры всех времен. Них. не делают, дро..чат людей на патреоне, находятся идиоты которые их чуть-ли не боготворят. Но при этом их херо продукт так и не удалили со стима как скам(которого даже толком нет, что-бы зайти в игру ты должен на патреоне купить КЛЮЧ за 30 $ , но при этом в Стиме висит и нормально купить её нет возможности). Ну и без денувы эта мура не обошлась, это вообще отдельное ха-ха.
Будем ждать ибо другого ничего не остаётся.
Вечнострой а не игра
Ничё се какие люди, я думал эта помойка уже давно мертва, более трёх лет об игре не было вестей. Игра скам, которая не давала игрокам абсолютно ничего, разработчики долгое время просто тянули деньги с подписчиков на патреоне. Скам, помойный, о какой открытой бета версии идёт речь? Если это и произойдёт, ЕСЛИ, то лет через 5 только.
Видимо в последние годы даже до тугодумов начало доходить, что их тупо доят, вот "разработчики" и выкатили новые обещания. Глядишь, так ещё пару-тройку лет протянут. Лох не мамонт, лох не вымрет.
Скупой платит дважды, ТУПОЙ трижды =)))
Умный не платит =))
Конечно, ведь в эротические игры люди заходят только за сюжетом, лол)
Знаешь, в играх на PRG Maker сюжет бывает не хуже среднестатической RPG.)
Ну ты и сравнил теплое с мягким...
Вполне себе нормальное сравнение. Притом не в пользу больших RPG. Где до сих пор норма клишированнный сюжет «ты Избранный, и только ты можешь спасти мир».
Пока бабосы закидывают, в стим не выйдет никогда.