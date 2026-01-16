ЧАТ ИГРЫ
Operation Lovecraft: Fallen Doll TBA
Инди, Другой симулятор, Для взрослых 18+, Песочница, Виртуальная реальность
7.3 173 оценки

Разработчики Operation Lovecraft: Fallen Doll пообещали уделить больше внимания созданию сюжетной кампании игры

Tiger Goose Tiger Goose

Закрытая бета-версия разрабатываемого в течение уже многих лет симулятора Operation Lovecraft: Fallen Doll получила обновление 0.8.9. Главной особенностью этого релиза стало добавление новой героини — андроида Янши.

Как отмечают создатели игры из студии Project Helius, версия 0.8.9 является финальной из тех версий, что посвящены исключительно добавлению новых персонажей. Вместе с тем, по их заверениям, Operation Lovecraft: Fallen Doll достигла той стадии разработки, при которой уже возможны выход за пределы закрытой бета-версии и охват более широкой аудитории.

В текущей версии проекта доступен лишь режим песочницы, предлагающий различные виды взаимодействия с персонажами. Однако в 2026 году Project Helius собирается уделить приоритетное внимание разработке сюжетной кампании игры с целью дальнейшего запуска открытой бета-версии в Steam. Также студия планирует обновить демоверсию Operation Lovecraft: Fallen Doll до состояния закрытой бета-версии, чтобы как можно большее количество игроков могло оценить актуальное состояние проекта.

О том, когда именно должен состояться запуск открытой-бета версии в Steam, пока не объявлено.

нитгитлистер

о как, оказывается у таких игр бывают адекватные разрабы))

26
MNM 777
20
нитгитлистер MNM 777

ну ты сравнил коненчо х*й с пальцем))

11
ant 36436 нитгитлистер

Зато бистро-бистро и ексклюзив.

10
ZNGRU

Они эту игру миллион лет делают.......

15
punck

2026/09/16 10 лет.

2
Hidan20

При этом игра га8нище такое что ппц

4
Almost G Hidan20

Опять ты тут на формах сидишь!!! =8D

2
Alex40001

и тыщи лет не прошло. хотя стоп концептам тыща лет а сюжет там.... а он там есть? там только набор анимаций был

9
Kokoprime1991

Величайшие скамеры всех времен. Них. не делают, дро..чат людей на патреоне, находятся идиоты которые их чуть-ли не боготворят. Но при этом их херо продукт так и не удалили со стима как скам(которого даже толком нет, что-бы зайти в игру ты должен на патреоне купить КЛЮЧ за 30 $ , но при этом в Стиме висит и нормально купить её нет возможности). Ну и без денувы эта мура не обошлась, это вообще отдельное ха-ха.

9
SOLUS5678

Будем ждать ибо другого ничего не остаётся.

8
KookyPentheus

Вечнострой а не игра

6
Роман45554
3
Brainstoun

Ничё се какие люди, я думал эта помойка уже давно мертва, более трёх лет об игре не было вестей. Игра скам, которая не давала игрокам абсолютно ничего, разработчики долгое время просто тянули деньги с подписчиков на патреоне. Скам, помойный, о какой открытой бета версии идёт речь? Если это и произойдёт, ЕСЛИ, то лет через 5 только.

6
Gords

Видимо в последние годы даже до тугодумов начало доходить, что их тупо доят, вот "разработчики" и выкатили новые обещания. Глядишь, так ещё пару-тройку лет протянут. Лох не мамонт, лох не вымрет.

5
Brainstoun Gords

Скупой платит дважды, ТУПОЙ трижды =)))

2
GRID270 Brainstoun

Умный не платит =))

1
AndralStormborn

Конечно, ведь в эротические игры люди заходят только за сюжетом, лол)

4
Рикочико

Знаешь, в играх на PRG Maker сюжет бывает не хуже среднестатической RPG.)

5
Rаyden Рикочико

Ну ты и сравнил теплое с мягким...

Рикочико Rаyden

Вполне себе нормальное сравнение. Притом не в пользу больших RPG. Где до сих пор норма клишированнный сюжет «ты Избранный, и только ты можешь спасти мир».

3
Scorpion_GamePlay

Пока бабосы закидывают, в стим не выйдет никогда.

4
Sasha-90
4
