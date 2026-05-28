Страница Operation Lovecraft: Fallen Doll в Steam стала недоступна для российского региона

Один из самых ожидаемых проектов в Steam — амбициозный откровенный симулятор Operation Lovecraft: Fallen Doll — внезапно стал недоступен в магазине компании Valve для пользователей с регионом "Россия". При попытке открыть страницу игры с российского аккаунта отображается сообщение с текстом о недоступности товара в регионе.

С чем связано подобное ограничение, пока неизвестно. Студия Project Helius, занимающаяся созданием Operation Lovecraft: Fallen Doll, никак не прокомментировала данную ситуацию. Предполагаемые причины блокировки могут быть самыми разными. Это может быть как требование со стороны Роскомнадзора — в последнее время немало игр со взрослой тематикой были заблокированы для российских пользователей Steam именно по запросу данного контролирующего органа — так и запоздалое политическое высказывание разработчиков. Нельзя также исключать, что изъятие Operation Lovecraft: Fallen Doll из магазина Steam в нашем регионе может быть продиктовано проблемами у игроков из России с подключением к серверам закрытой бета-версии игры. В прошлом году аналогичный прецедент произошёл с кооперативным шутером FBC: Firebreak от компании Remedy. Его убрали из российского сегмента Steam из-за сетевых сбоев и недоступности серверов.

Доступ к находящейся в разработке Operation Lovecraft: Fallen Doll в течение нескольких лет ограничен закрытым бета-тестом, ключи к которому распространяются за подписку в сервисе Patreon. В нём доступен лишь режим песочницы, предлагающий различные виды взаимодействия с персонажами. Ранее сообщалось, что разработчики собираются уделить приоритетное внимание созданию сюжетной кампании игры, а также запустить открытую бета-версию.

Об ориентировочных сроках выхода полной версии Operation Lovecraft: Fallen Doll пока не сообщается.