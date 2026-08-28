В закрытой бета-версии Operation Lovecraft: Fallen Doll появился новый персонаж

Закрытая бета-версия амбициозного откровенного симулятора Operation Lovecraft: Fallen Doll получила масштабное обновление 0.9.0. Данный проект находится в разработке уже несколько лет, и, к сожалению, заявленный тактический боевой геймплей ни разу не был продемонстрирован публике. В рамках закрытой бета-версии доступна лишь эротическая составляющая игры.

В начале 2026 года разработчики заявили о намерении сосредоточиться на разработке сюжетной кампании. Но необходимость параллельно создавать новый исследовательский пропуск (Research Pass) замедлила этот процесс. В качестве компенсации всем участникам закрытого бета-тестирования раздали внутриигровые подарочные коробки.

Главной особенностью версии 0.9.0 стало добавление новой героини — андроида по имени Ада (ADA, Administrative Digital Assistant — Административный цифровой помощник). Согласно лору, она имеет многолетний опыт службы на Земле и обладает экспертизой по части управления огромной бюрократической машиной.

Упомянутый выше исследовательский пропуск для новой героини также появился в закрытой бета-версии. При достижении уровня 4 отношений с Адой можно настроить размер её груди.

Среди прочих изменений: новая карта — спа-центр "Нео Ленокс", подарки от героинь при достижении уровня отношений "Любовник", 36 новых экспериментов, новые наряды и улучшенная физика тел девушек. Также внесены различные технические исправления и улучшения по кастомизации, использованию навыков, работе камеры.

Студия Project Helius сообщила и об обновлении своего официального сайта. На нём или в самой игре можно подписаться на рассылку новостей и получить за это внутриигровые награды.

О примерных сроках выхода Operation Lovecraft: Fallen Doll, открытой бета-версии, о которой было объявлено в начале года, или хотя бы о появлении сюжетной кампании или тактического боевого геймплея в закрытой бета версии разработчики снова не сообщили.