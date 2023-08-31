Рельсовый шутер Operation Wolf Returns: First Mission заглянет на ПК и консоли 21 сентября

Компания Microids сообщила, что новая интерпретация классического рельсового шутера Operation Wolf Returns: First Mission выйдет 21 сентября 2023 г. на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК. Откройте для себя Operation Wolf, культовую аркадную игру, выпущенную, разработанную и изданную TAITO в 1987 году, которая оставила след в памяти целого поколения геймеров как одна из первых игр, в которой был представлен рельсовый шутер с горизонтальной прокруткой.
Разработанная французской студией Virtuallyz Gaming, Operation Wolf Returns: First Mission сохраняет верность духу оригинальной игры, но при этом представляет новое художественное направление. Игроки перенесутся в мир боевиков 80-х благодаря игровому процессу, полностью сосредоточенному на непрерывном действии.
В одиночной или совместной кампании играйте за специального агента, сражающегося с новой преступной организацией. Помимо торговли оружием и наркотиками, организация, возглавляемая загадочным генералом Вайпером, разработала новое мощное оружие. Обнаружив несколько ее баз, вас отправят ликвидировать организацию, уничтожить оружие и освободить заложников, удерживаемых в плену в окрестных лагерях.
Типа будет отдельная версия? ВР вышла была