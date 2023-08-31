Рельсовый шутер Operation Wolf Returns: First Mission заглянет на ПК и консоли 21 сентября

Современная интерпретация аркадной игры 1987 года, которая популяризировала рельсовые шутеры на военную тематику. Operation Wolf Returns: First Mission сохраняет атмосферу боевиков 80-х годов, но предлагает обновлённый дизайн и геймплей.

В игре вы попадаете в роль спецагентов Роя Адамса и Лоры Харрис, которые отправляются на секретную миссию. Недавно появилась новая преступная группировка, занимающаяся не только контрабандой оружия и наркотиков, но и разработкой нового супероружия. Ваша задача — проникнуть на базы группировки, узнать всё о супероружии и освободить заложников из лагерей для пленников. На вашем пути встанут сотни врагов, а также таинственный генерал Гадюка, лидер преступников.

Играть можно как одному, так и вдвоём в локальном кооперативе. Для борьбы с врагами у вас есть разнообразное оружие, в том числе пистолеты, автоматы, гранаты и даже базуки. Вы можете стрелять по всему, что видите на экране, включая вражеские снаряды и бочки с бензином.