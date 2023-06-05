Operation Wolf Returns: First Mission 22.06.2023
3 2 оценки

Трейлер и дата выхода Operation Wolf Returns: First Mission VR

©
butcher69
Новости

Operation Wolf Returns: First Mission VR была анонсирована с трейлером компанией Microids: это VR-версия ремейка классического шутера, анонсированного некоторое время назад: она будет доступна с 13 июля на Meta Quest 2, PlayStation VR, Steam VR и Pico 4.

В однопользовательской кампании Operation Wolf Returns: First Mission VR мы играем за специального агента, борющегося с преступной организацией, торгующей оружием и наркотиками по приказу таинственного генерала Вайпера, который разрабатывает новое страшное орудие уничтожения.

Шестиуровневая кампания дополнена режимом выживания, в котором нам предстоит выстоять под натиском бесконечных полчищ врагов, используя мощь довольно большого арсенала, включающего пулеметы, винтовки и гранатометы.

Трейлеры VR
-2
0
Последние посты по игре Operation Wolf Returns: First Mission
VR-версия рельсового шутера Operation Wolf Returns: First Mission выйдет для PS VR2, Quest 2 и PICO 4 в конце июня
VR-версия рельсового шутера Operation Wolf Returns: First Mission выйдет для PS VR2, Quest 2 и PICO 4 в конце июня
Анонсировано возрождение рельсового шутера Operation Wolf Returns: First Mission
Анонсировано возрождение рельсового шутера Operation Wolf Returns: First Mission
Комментарии: 0
Ваш комментарий