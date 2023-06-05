Трейлер и дата выхода Operation Wolf Returns: First Mission VR ©

Operation Wolf Returns: First Mission VR была анонсирована с трейлером компанией Microids: это VR-версия ремейка классического шутера, анонсированного некоторое время назад: она будет доступна с 13 июля на Meta Quest 2, PlayStation VR, Steam VR и Pico 4.

В однопользовательской кампании Operation Wolf Returns: First Mission VR мы играем за специального агента, борющегося с преступной организацией, торгующей оружием и наркотиками по приказу таинственного генерала Вайпера, который разрабатывает новое страшное орудие уничтожения.

Шестиуровневая кампания дополнена режимом выживания, в котором нам предстоит выстоять под натиском бесконечных полчищ врагов, используя мощь довольно большого арсенала, включающего пулеметы, винтовки и гранатометы.