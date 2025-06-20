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The Operator 22.07.2024
Логические, Инди
3.9 7 оценок

Epic Games Store открыл новую бесплатную раздачу детективного симулятора The Operator

KoRnEr KoRnEr

В Epic Games Store бесплатно раздают The Operator — криминальное приключение, где вы играете за оператора-новичка государственной службы FDI, расследующего дела через анализ файлов и видео на ПК.

Ваша задача – разбираться в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются полевые агенты. Они обращаются за помощью только к вам, господин Таннер. Работа заключается в том, чтобы тщательно проверять и анализировать поступающую информацию, используя новейшие технологии и базы данных для раскрытия различных дел – от убийств до кибератак.

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Игра не поддерживает русский язык, но несёт отличный сюжет и атмосферу.

  • Вам предстоит использовать передовое программное обеспечение для сортировки улик, выявления связей между преступлениями и анализа ситуации;
  • Игра сосредоточена на наблюдательности и внимании к деталям;
  • Важность каждого аспекта дела будет определяться в зависимости от поступающих данных от сотрудников;
  • Приключение начинается с относительно спокойного геймплея, но вскоре вы столкнетесь с неожиданными поворотами;
  • Найдите связи, неочевидные на первый взгляд, дабы раскрыть истинные причины происходящего.

Акция длится до 26 июня, 18:00 МСК.

11
6
The Operator
22.07.2024
Комментарии: 6
Ваш комментарий
sergeu78

а ведь когда-то хиты раздавали

4
Danny Lamb

В смысле когда-то? В мае раздавали Dead Island 2 и игры amanita design

6
sergeu78 Danny Lamb

раньше чаще

Nereteresis

Такое и даром не интересно

3
Egik81

Симулятор работника большого брата.))))

2
EvgeniiV

Чебуратор

2