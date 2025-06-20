Epic Games Store открыл новую бесплатную раздачу детективного симулятора The Operator

В Epic Games Store бесплатно раздают The Operator — криминальное приключение, где вы играете за оператора-новичка государственной службы FDI, расследующего дела через анализ файлов и видео на ПК.

Ваша задача – разбираться в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются полевые агенты. Они обращаются за помощью только к вам, господин Таннер. Работа заключается в том, чтобы тщательно проверять и анализировать поступающую информацию, используя новейшие технологии и базы данных для раскрытия различных дел – от убийств до кибератак.

Игра не поддерживает русский язык, но несёт отличный сюжет и атмосферу.

Вам предстоит использовать передовое программное обеспечение для сортировки улик, выявления связей между преступлениями и анализа ситуации;

Игра сосредоточена на наблюдательности и внимании к деталям;

Важность каждого аспекта дела будет определяться в зависимости от поступающих данных от сотрудников;

Приключение начинается с относительно спокойного геймплея, но вскоре вы столкнетесь с неожиданными поворотами;

Найдите связи, неочевидные на первый взгляд, дабы раскрыть истинные причины происходящего.

Акция длится до 26 июня, 18:00 МСК.