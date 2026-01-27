OPUS: Prism Peak выйдет 26 марта - трогательное приключение о памяти, утрате и выборе

Издатель Shueisha Games и студия SIGONO объявили дату выхода сюжетной приключенческой игры OPUS: Prism Peak. Проект с несколькими концовками появится 26 марта на Switch 2, Nintendo Switch и PC в Steam.

OPUS: Prism Peak расскажет историю уставшего фотожурналиста средних лет, разочаровавшегося в городской жизни. В поисках покоя он отправляется к своим истокам, но после несчастного случая оказывается в загадочном горном царстве за пределами реальности. Единственным инструментом для исследования этого мира становится старая камера, с помощью которой герой собирает улики, раскрывает тайны и пытается найти путь домой.

Ключевая механика игры завязана на фотографии: игроку предстоит внимательно наблюдать за окружением, понимать желания духов и запечатлевать важные моменты, которые формируют повествование. По пути герой встречает таинственную девушку-духа, не помнящую своего прошлого, чьё присутствие помогает взглянуть на происходящее под другим углом.

Мир OPUS: Prism Peak выполнен в стиле меланхоличного магического реализма — человечество здесь исчезло, а его место заняли духи животных. Принятые игроком решения и выстроенные связи напрямую влияют на финал истории, делая каждое прохождение уникальным.