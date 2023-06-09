360-градусный неоновый шутер Orbital Bullet теперь доступен для Playstation ©

Компания Assemble Entertainment, независимый издатель и организатор GermanDevDays, и разработчик SmokeStab объявили сегодня о выпуске roguelite-шутера Orbital Bullet.

В Orbital Bullet игроки сражаются в неумолимых инопланетных мирах, используя плавный игровой процесс и процедурно генерируемых врагов и элементы уровней, перемещаясь по уникальной круговой карте на 360°, которая буквально ведёт жанр в новое направление.

Orbital Bullet вышла на ПК в Steam и Nintendo Switch в 2022 году и получила признание критиков и огромную похвалу сообщества. Её высокооктановый игровой процесс и замысловатые деревья навыков сочетают в себе проверенную и захватывающую формулу roguelite с уникальным поворотом дизайна уровней, вращающихся на 360°.

Сражайтесь в неумолимых цикличных инопланетных мирах, стремясь освободить их из когтей гнусной Корпорации Ужаса, таинственной тиранической организации, которая погрузила свои лапы глубоко в пропитанный неоновым светом мир, или умрите (много раз), пытаясь. Создавайте, модифицируйте, оптимизируйте и стройте свой путь к идеальной смертоносной экипировке, где даже самые адские враги не осмелятся перейти вам дорогу.