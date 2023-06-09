Orbital Bullet 22.04.2021
5.3 12 оценок

360-градусный неоновый шутер Orbital Bullet теперь доступен для Playstation

©
monk70
Новости

Компания Assemble Entertainment, независимый издатель и организатор GermanDevDays, и разработчик SmokeStab объявили сегодня о выпуске roguelite-шутера Orbital Bullet.

В Orbital Bullet игроки сражаются в неумолимых инопланетных мирах, используя плавный игровой процесс и процедурно генерируемых врагов и элементы уровней, перемещаясь по уникальной круговой карте на 360°, которая буквально ведёт жанр в новое направление.

Orbital Bullet вышла на ПК в Steam и Nintendo Switch в 2022 году и получила признание критиков и огромную похвалу сообщества. Её высокооктановый игровой процесс и замысловатые деревья навыков сочетают в себе проверенную и захватывающую формулу roguelite с уникальным поворотом дизайна уровней, вращающихся на 360°.

Сражайтесь в неумолимых цикличных инопланетных мирах, стремясь освободить их из когтей гнусной Корпорации Ужаса, таинственной тиранической организации, которая погрузила свои лапы глубоко в пропитанный неоновым светом мир, или умрите (много раз), пытаясь. Создавайте, модифицируйте, оптимизируйте и стройте свой путь к идеальной смертоносной экипировке, где даже самые адские враги не осмелятся перейти вам дорогу.

Консоли Релизы Трейлеры
-1
0
Последние посты по игре Orbital Bullet
Orbital Bullet получила крупное контентное обновление "Over 9000" для ПК и Nintendo Switch
Orbital Bullet получила крупное контентное обновление "Over 9000" для ПК и Nintendo Switch
Платформенный шутер Orbital Bullet вышел на Nintendo Switch
Платформенный шутер Orbital Bullet вышел на Nintendo Switch
Неоновый шутер Orbital Bullet выйдет на Nintendo Switch 10 ноября
Неоновый шутер Orbital Bullet выйдет на Nintendo Switch 10 ноября
Комментарии: 0
Ваш комментарий