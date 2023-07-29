Платформенный шутер Orbital Bullet получит физические версии для Nintendo Switch в начале августа ©

Издатель инди-игр Assemble Entertainment из Висбадена (Германия), разработчик инди-игр SmokeStab Studio из Гейдельберга (Германия) и издатель видеоигр Super Rare Games из Лондона (Великобритания) объявили, что их платформенный с обзором на 360° Orbital Bullet физически появится на Nintendo Switch 3 августа 2023 года.

Номинант на множество наград с художественным стилем, сочетающим 3D-модели и спрайты, это roguelite, где все действия происходят по круговой схеме. Пробивайтесь через множество процедурных планет и используйте модификации тела, создание предметов, апгрейды и тяжелое вооружение. Смерть неизбежна, но это часть веселья. Разнообразное вооружение и революционные улучшения гарантируют захватывающий игровой процесс.

Всего будет напечатано 3000 копий, которые поступят в продажу 3 августа. Физический выпуск Orbital Bullet поставляется с игрой на физическом картридже, полноцветным руководством, эксклюзивной наклейкой и коллекционными карточками.