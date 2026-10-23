Orbitals получила восторженные отзывы критиков и уже доступна на Nintendo Switch 2

Shapefarm представила ролик с оценками прессы о Orbitals — научно-фантастическом кооперативном приключении в стилистике классического аниме 1980-х годов. Критики высоко оценили визуальный стиль, оригинальные механики совместной игры и увлекательные головоломки. Например, Nintendo Life поставила проекту 9 из 10 баллов.

Игрокам предстоит взять на себя роли исследователей Маки и Омуры, которые пытаются спасти родную космическую станцию от разрушительной сверхъестественной бури. Для этого героям придётся исследовать опасные уголки космоса, преодолевать астероидные поля, ремонтировать оборудование и управлять кораблём. Успех зависит от слаженной командной работы и умения использовать инструменты персонажей.

Orbitals рассчитана на двух игроков и поддерживает как локальный кооператив, так и совместное прохождение по сети. При этом одиночного режима в игре нет, поэтому отправиться в космическое приключение можно только вместе с напарником.

Игра уже доступна эксклюзивно на Nintendo Switch 2.