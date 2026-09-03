Свежие оценки Famitsu: Orbitals для Switch 2 обошла новые экшены от Capcom и Bandai Namco

Авторитетное японское издание Famitsu опубликовало обзоры ключевых игровых релизов, оценив главные новинки сентября по своей традиционной 40-балльной шкале. В свежем выпуске сразу три проекта преодолели высокую планку в 34 балла, заслужив «Золотую награду» издания. Критики детально разобрали как крупные релизы от игровых гигантов, так и скромные независимые проекты.

Лидером свежего номера стал научно-фантастический кооперативный экшен Orbitals, создаваемый для Nintendo Switch 2. Четверка рецензентов единодушно присудила проекту 35 баллов из 40 (8/9/9/9). Эксперты высоко оценили геймдизайн, асимметричный игровой процесс и техническое исполнение, назвав игру одним из самых многообещающих релизов для будущей платформы от Nintendo.

Всего на один балл от лидера отстает долгожданное возвращение культовой самурайской франшизы Capcom — Onimusha: Way of the Sword. Проект для PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC заработал 34 балла из 40 (9/9/8/8). Японские критики тепло встретили камбэк серии, отметив, что разработчикам удалось бережно перенести мрачную атмосферу оригинальных частей и предложить глубокую, динамичную боевую систему.

Вторую строчку с аналогичным результатом в 34 балла делит мрачный ролевой экшен The Blood of Dawnwalker от Bandai Namco. Игра для ПК и старших консолей получила высокие оценки (9/8/8/9) за счет густой атмосферы и сильного повествования. Столь уверенные отзывы критиков позиционируют проект как один из главных RPG-хитов сезона.

В нижней половине рейтинга расположились более нишевые и бюджетные проекты. Трогательное музыкальное инди-приключение Afterlove EP удержало планку крепкого середняка с 29 баллами, а традиционная JRPG Asdivine Knot от Kemco собрала абсолютно ровные семерки, заработав 28 баллов за верность классическим канонам. Замыкает список платформер от Ratalaika Games с результатом в 23 балла — рецензенты сочли игру проходной, отметив, что интересна она будет разве что охотникам за легкими достижениями.