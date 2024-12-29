Веселый экшен Orcs Must Die! 3 стал новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

В конце 2024 года Epic Games Store продолжает свою праздничную раздачу, и двенадцатой игрой, ставшей доступной для бесплатного получения, стала Orcs Must Die! 3.

Инсайдер billbil-kun, как обычно, сообщил об этом раньше официального анонса. Игра доступна с 29 декабря 19:00 МСК до 30 декабря 19:00 МСК, и если добавить её в свою библиотеку, она останется у вас навсегда.

Orcs Must Die! 3 — это смесь экшн-игры от третьего лица и жанра tower defence, но вместо башен здесь используются ловушки, а в качестве врагов выступают толпы орков. В роли боевого мага игрок должен защищать крепости от нападений орков, которые стремятся прорваться к порталу, угрожая разрушить мир людей.