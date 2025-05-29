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Orcs Must Die! Deathtrap 28.01.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
6.7 21 оценка

29 июля Orcs Must Die! Deathtrap доберётся до PS5

monk70 monk70

Robot Entertainment объявила, что выпустит PlayStation 5-версию экшен-игры в жанре защиты башни Orcs Must Die! Deathtrap 29 июля.

В этой захватывающей новой главе игроки могут сражаться в одиночку или с четырьмя игроками в динамичном игровом процессе от третьего лица. Как совершенно новые Боевые Маги, игроки будут развиваться, улучшая свои уникальные способности потрошить, сжигать и уничтожать огромные орды безжалостных орков.

Предлагая адаптивные сложности в зависимости от количества игроков, Orcs Must Die! Deathtrap позволяет игрокам выбирать из шести Боевых Магов, каждый из которых обладает собственным стилем игры, личностями, ловушками и способностями. Поиск синергии между ними, максимизация их комплекта и адаптация игровых стилей являются ключом к успешному разгрому орков.

Ocrs Must Die! Deathtrap впервые вышла для Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 28 января.

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