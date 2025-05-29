29 июля Orcs Must Die! Deathtrap доберётся до PS5

Robot Entertainment объявила, что выпустит PlayStation 5-версию экшен-игры в жанре защиты башни Orcs Must Die! Deathtrap 29 июля.

В этой захватывающей новой главе игроки могут сражаться в одиночку или с четырьмя игроками в динамичном игровом процессе от третьего лица. Как совершенно новые Боевые Маги, игроки будут развиваться, улучшая свои уникальные способности потрошить, сжигать и уничтожать огромные орды безжалостных орков.

Предлагая адаптивные сложности в зависимости от количества игроков, Orcs Must Die! Deathtrap позволяет игрокам выбирать из шести Боевых Магов, каждый из которых обладает собственным стилем игры, личностями, ловушками и способностями. Поиск синергии между ними, максимизация их комплекта и адаптация игровых стилей являются ключом к успешному разгрому орков.

Ocrs Must Die! Deathtrap впервые вышла для Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 28 января.