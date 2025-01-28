Orcs Must Die! Deathtrap: новая глава веселого кооперативного экшена уже доступна на ПК и консолях

Студия Robot Entertainment, создатель серии Orcs Must Die!, выпустила свою пятую игру — Orcs Must Die! Deathtrap. Игра уже доступна в Steam, Epic Games Store, на Xbox Series X|S, а также для подписчиков Xbox Game Pass с первого дня.
Orcs Must Die! Deathtrap предлагает глубокую систему прогрессии, где игроки развивают боевых магов, усиливая их с каждым сражением. Проект рассчитан как на одиночное прохождение, так и на кооператив для четырех игроков, обеспечивая бесконечную реиграбельность и новые вызовы.
Особенности игры:
- Кооператив до 4 игроков: Игра подстраивается под количество участников, предлагая сбалансированные и увлекательные испытания.
- Уникальные герои: Каждый боевой маг обладает своими ловушками, оружием и стилем игры, создавая разнообразие стратегий.
- Рандомизация заданий: Враги, погода, время суток и баффы делают каждую битву уникальной. А в конце ждёт эпичная схватка с боссом — генералом орков.
- Улучшенный бой: Сочетание ближних атак, стрельбы и ловушек обеспечивает зрелищное уничтожение орков с использованием физики и эффектов рэгдолла.
Медведь есть. Кот в сапогах:D есть. Что вам ещё надо?))
Цены в ua и ру регионе одни из самых низких.
Какую???
ПЯТУЮ???? // Иван Марков
Согласен с названием🤗
Серия скатилась в лютейшее гов**. Третья была уже полной фигнёй, но эта часть превзошла её. СЖВ и Ёклмн+. Спасибо, не надо.