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Orcs Must Die! Deathtrap 28.01.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
7.2 5 оценок

Orcs Must Die! Deathtrap: новая глава веселого кооперативного экшена уже доступна на ПК и консолях

butcher69
Новости

Студия Robot Entertainment, создатель серии Orcs Must Die!, выпустила свою пятую игру — Orcs Must Die! Deathtrap. Игра уже доступна в Steam, Epic Games Store, на Xbox Series X|S, а также для подписчиков Xbox Game Pass с первого дня.

Orcs Must Die! Deathtrap предлагает глубокую систему прогрессии, где игроки развивают боевых магов, усиливая их с каждым сражением. Проект рассчитан как на одиночное прохождение, так и на кооператив для четырех игроков, обеспечивая бесконечную реиграбельность и новые вызовы.

Особенности игры:

  • Кооператив до 4 игроков: Игра подстраивается под количество участников, предлагая сбалансированные и увлекательные испытания.
  • Уникальные герои: Каждый боевой маг обладает своими ловушками, оружием и стилем игры, создавая разнообразие стратегий.
  • Рандомизация заданий: Враги, погода, время суток и баффы делают каждую битву уникальной. А в конце ждёт эпичная схватка с боссом — генералом орков.
  • Улучшенный бой: Сочетание ближних атак, стрельбы и ловушек обеспечивает зрелищное уничтожение орков с использованием физики и эффектов рэгдолла.
4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
bohdan2015

Медведь есть. Кот в сапогах:D есть. Что вам ещё надо?))

Цены в ua и ру регионе одни из самых низких.

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Пользователь ВКонтакте

Какую???
ПЯТУЮ???? // Иван Марков

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Второй пилот Дринкинс

Согласен с названием🤗

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TRIAL666

Серия скатилась в лютейшее гов**. Третья была уже полной фигнёй, но эта часть превзошла её. СЖВ и Ёклмн+. Спасибо, не надо.

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