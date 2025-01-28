Orcs Must Die! Deathtrap: новая глава веселого кооперативного экшена уже доступна на ПК и консолях

Студия Robot Entertainment, создатель серии Orcs Must Die!, выпустила свою пятую игру — Orcs Must Die! Deathtrap. Игра уже доступна в Steam, Epic Games Store, на Xbox Series X|S, а также для подписчиков Xbox Game Pass с первого дня.

Orcs Must Die! Deathtrap предлагает глубокую систему прогрессии, где игроки развивают боевых магов, усиливая их с каждым сражением. Проект рассчитан как на одиночное прохождение, так и на кооператив для четырех игроков, обеспечивая бесконечную реиграбельность и новые вызовы.

Особенности игры: