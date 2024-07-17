Разруби, нашинкуй и поджарь! Анонсирована новая часть Orcs Must Die!

Разработчик Robot Entertainment анонсировал игру Orcs Must Die! Deathtrap, новую часть серии игр в жанре tower defense. В игре обещают кооперативное прохождение для четырех игроков, прогрессию в стиле roguelite, более сумасшедшие и разрушительные ловушки в более просторных локациях, а также улучшенный бой от третьего лица - все это выполнено на движке Unreal Engine 5. Игра находится в разработке для PC (через Steam и Epic Games Store) и Xbox Series X|S и выйдет в начале 2025 года.
«В игре Orcs Must Die! Deathtrap мы приняли вызов инноваций в рамках 13-летней франшизы, внимательно прислушиваясь к нашим фанатам и их просьбам», - сказал Патрик Хадсон, соучредитель и генеральный директор Robot Entertainment.
Вам предстоит играть за новых боевых магов, которые подстраиваются под разные стили игры с помощью уникального оружия, способностей, ловушек и особенностей характера. Случайные элементы, такие как баффы и дебаффы, погода, время суток и сами уровни - все это призвано сделать каждый матч неповторимым.
Ощущение, будто для зумеров, прям мм,
3-я часть уже была высером. Но тут разрабы себя переплюнули. Некогда прикольная игра превратилась в какой-то жалкий клон фортнайта. Этот кусок "кода" даже ждать не буду.
Судя по дизайну персонажей, игра явно рассчитана на "определенную" аудиторию.
Выглядит неплохо, я бы сыграл. Правда персонажи такие себе - медведь только прикольный.
А знаешь, почему медведь? balda)
Одни негры, фемки, гей и лесбиянки, первая часть с классным юморным гг остается лучшей
Еще в третьей части стиль персонажей стал какой-то стерильный, но тут прям 100%-я соя
Кошмар. Отвратительный, ужасный, рвотный кошмар.
Нормальных персонажей не могли сделать? Ах да, это же нетолерантно...
Я третью-то часть с трудом переварил, а уж эту и палкой трогать не захочется.
Блин , вот бы разрабам можно было написать , и чтобы они прислушались
Мда, по команде героев уже видно, что кому-то не даёт покоя лавры Редфалл. ну и дно.
Обожаю серию, но мне кажется разработчики пошли не по тому пути.
У них (разработчиков) куча энергии, громадная живая фан.база и достаточно смелости чтобы регулярно вводить что-то новенькое... однако им бы стоило посмотреть как устроена PvE составляющая Fortnite с большими локациями, запилить свои Сезоны, вводить регулярно новых персонажей, стимулировать сообщество к новым идеям и активностям.
Сейчас каждая новая часть Orcs Must Die это как крупное DLC к предыдущей части: многое остается неизменным, добавляется щепотка сюжетки, новые персонажи и ловушки с перками. Игра проходится неспешно за пару недель, да, они пытаются делать активности, какие-то ежедневные испытания, но всё это выглядит не слишком весело.