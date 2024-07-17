Разруби, нашинкуй и поджарь! Анонсирована новая часть Orcs Must Die!

Разработчик Robot Entertainment анонсировал игру Orcs Must Die! Deathtrap, новую часть серии игр в жанре tower defense. В игре обещают кооперативное прохождение для четырех игроков, прогрессию в стиле roguelite, более сумасшедшие и разрушительные ловушки в более просторных локациях, а также улучшенный бой от третьего лица - все это выполнено на движке Unreal Engine 5. Игра находится в разработке для PC (через Steam и Epic Games Store) и Xbox Series X|S и выйдет в начале 2025 года.

«В игре Orcs Must Die! Deathtrap мы приняли вызов инноваций в рамках 13-летней франшизы, внимательно прислушиваясь к нашим фанатам и их просьбам», - сказал Патрик Хадсон, соучредитель и генеральный директор Robot Entertainment.

Вам предстоит играть за новых боевых магов, которые подстраиваются под разные стили игры с помощью уникального оружия, способностей, ловушек и особенностей характера. Случайные элементы, такие как баффы и дебаффы, погода, время суток и сами уровни - все это призвано сделать каждый матч неповторимым.