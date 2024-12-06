В новом трейлере Orcs Must Die! Deathtrap раскрыли дату релиза

Компания Robot Entertainment назвала точную дату выхода новой игры в популярной франшизе Orcs Must Die!. Игра Orcs Must Die! Deathtrap будет доступна для Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store с 23 января 2025 года. В этой новой части игроки смогут сражаться в одиночку или с друзьями, вступая в бой с ордами орков в экшн-геймплее от третьего лица.

Orcs Must Die! Deathtrap предложит захватывающий опыт с возможностью выбора из шести уникальных боевых магов, каждый из которых обладает собственными оружием, способностями и ловушками. Игра адаптируется под количество участников, позволяя команде из до четырех человек работать вместе для уничтожения орков и их генералов.

В игре будет использована система рандомизированных баффов и дебаффов, что обеспечит уникальность каждого забега. Игроки смогут использовать окружающую среду, а также учитывать погодные условия и время суток для борьбы с растущими ордами врагов. Кроме того, каждый уровень предложит эпические сражения и уничтожение орков с использованием хитроумных ловушек и динамичного боевого механизма.