Для The Order: 1886 планировалось два продолжения - 1891 и 1899, но Sony отказалась от них

Бывший творческий директор The Order: 1886 Ру Вирасурия рассказал, что у студии Ready at Dawn были амбициозные планы на развитие вселенной игры — команда планировала два продолжения под названиями The Order: 1891 и The Order: 1899.
По его словам, работа над сиквелом действительно началась, однако проект был свернут после отказа издателя в лице Sony. Об этом ранее упоминал и сооснователь студии Андреа Пессино, подчеркнув, что решение было принято из-за неоднозначной реакции на оригинал.
Вирасурия отметил, что студия подготовила подробную презентацию будущей части объёмом в 10 страниц, где описывались масштабные сражения, элементы мультиплеера и расширение вселенной. Онлайн-режим планировался и для оригинальной The Order: 1886, но его отложили для возможного продолжения.
События третьей части могли бы развиваться спустя почти десятилетие после оригинала, в новом историческом контексте. Кроме того, Вирасурия написал несколько сюжетов, действие которых происходило уже в 20 веке. Однако как и в случае с Days Gone, неоднозначные оценки критиков стали ключевым фактором при принятии решении о производстве продолжения.
Да и правильно, игра средненькая.
К сожалению студии не хватило опытного геймдиректора, который бы подсказал разработчикам, что спойлерить в самом начале игры смерть одного из героев - не очень затея, как и кривое автоприлипание к укрытиям/QTE с минимальным таймингом (да и в целом все стелс-эпизоды). Разрабы еще и слишком поверили в себя, зачем-то добавив клиффхэнгер, хотя будет ли в итоге сиквел на тот момент даже было ещё непонятно .
У Ордена был очень хороший потенциал, если бы исправили все недостатки (это можно было бы решить даже одним обычным патчем), то был бы крепкий середняк.
Короткая очень. прям ваще на вечерок. А так игра вполне норм, еслиб часов на 40-70 хотяб.
40-70 часов такого геймплея? Он надоедает даже за вечерок, такие игры нельзя делать такими длинными, максимум часов 10-15
Печально 😩
Там ещё права остались у Sony, так что, авторы не могут выпустить пк-версию, не говоря уже о других консолях. И что-либо делать в рамках тайтла тоже не могут.
Для ПК версии пришлось бы переделывать игру и возвращать вырезанные механики (например отражения) и модели (как пример прилавки,коробки с сырьём и продуктами и т. д. которые меняли к релизу ради производительности) - не уверен что у них сохранились исходники, либо специалисты разбирающиеся в старом двигле.
Жаль, вообще новых игр в стилистике парапанке нет совсем.
Потрачено
Очень не дальновидное решение. На первых Ассасинов тоже смешанные отзывы были. Вои взяла бы Юбисофт и закрыла будущую дойную корову после первой части
главный хейт тогда был из-за того, что продолжительность игры всего 8 часов, а посмотрите на игры сейчас...
В ру сегменте из-за цены в 4к. Рубль тогда решил присесть.
Купил диск за 500 рублей на барахолке.
Никогда не понимал тех жмуриков, которые за фуллпрайс брали диски и потом орали как дорого стоят игры.
Мне лично игра зашла. В ней хватало проблем, но потенциал был. По крайней мере мне хотелось верить, что разрабы смогут развивать свою вселенную дальше, но увы. Sony решила что ну его нафиг. Зато спустя годы решили сливать деньги на такие "шедевры", как Concord, упоролись по повестке и потратили деньги на покупку Bungie.
идиоты , и фильмы у них срань
Типы, которые по сути продали приставку тем что выдавили с неё все соки показав запредельный уровень ГРАФИКИ на то время мать его на PS3 и сказать им ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ и это была больше чем игра эт по сути был своего рода бэнчмарк, нужно обладать прям "великим" уровнем интеллекта, что-бы закрыть подобное, что мешало дать добро на разработку игры для 4й плойки и для 5й плойки и повторить такой-же успех???? Я вот не пойму почему они такие (типы) не подумали , ааа т.е. нафиг, ок . Идем к боксам и уже работаем на них выдавая ЭКС икру под новую плойку и выдавить уже с неё все соки, что-бы люди побежали покупать их, видимо не хватило чего-то. Ибо сони уже давно оскотинились.
Так игра и вышла на четвертую плойку. Причем тут третья?
Ась? Какая PS3? Ордер был одним и первых стартовиков для PS4, на PS4 его никогда не было