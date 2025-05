Для The Order: 1886 планировалось два продолжения - 1891 и 1899, но Sony отказалась от них

Бывший творческий директор The Order: 1886 Ру Вирасурия рассказал, что у студии Ready at Dawn были амбициозные планы на развитие вселенной игры — команда планировала два продолжения под названиями The Order: 1891 и The Order: 1899.

По его словам, работа над сиквелом действительно началась, однако проект был свернут после отказа издателя в лице Sony. Об этом ранее упоминал и сооснователь студии Андреа Пессино, подчеркнув, что решение было принято из-за неоднозначной реакции на оригинал.

Вирасурия отметил, что студия подготовила подробную презентацию будущей части объёмом в 10 страниц, где описывались масштабные сражения, элементы мультиплеера и расширение вселенной. Онлайн-режим планировался и для оригинальной The Order: 1886, но его отложили для возможного продолжения.

События третьей части могли бы развиваться спустя почти десятилетие после оригинала, в новом историческом контексте. Кроме того, Вирасурия написал несколько сюжетов, действие которых происходило уже в 20 веке. Однако как и в случае с Days Gone, неоднозначные оценки критиков стали ключевым фактором при принятии решении о производстве продолжения.