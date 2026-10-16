Эксклюзив PS4 The Order: 1886 впервые запустили нативно на ПК

Эксклюзив PlayStation 4 The Order: 1886, который так и не получил официальный порт на ПК, теперь работает нативно на компьютерах. Об этом сообщили в соцсетях, опираясь на ранние тесты. Проект основан на наработках FelipePrado0 - автора неофициального порта God of War III на ПК.

Ранние результаты уже впечатляют: графика воссоздана довольно точно. Корректно отображаются объемный туман, динамическое освещение, тени и постобработка. Однако производительность пока сырая. Игра идет примерно в 30 FPS с заметными просадками и фризами, однако, учитывая нынешний прогресс с портированием, ждать, скорее всего, придется недолго.

The Order: 1886 вышла в 2015 году и до сих пор остается эксклюзивом PS4. Официальной версии для ПК не было, поэтому энтузиасты пробуют разные пути - от эмуляции shadPS4 до таких нативных экспериментов.

Действие игры разворачивается в альтернативном викторианском Лондоне, где древний Орден рыцарей Круглого стола защищает человечество от оборотней и мятежников с помощью продвинутого оружия. Игра получила широкую известность благодаря своей революционной графике и атмосфере интерактивного кино, однако подверглась критике за чрезмерную линейность и короткую продолжительность кампании.