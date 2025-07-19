Эмулятор shadPS4 научился запускать еще один эксклюзив PS4 - The Order: 1886

Самый известный эмулятор PS4 - shadPS4, продолжает демонстрировать успехи развития: пользователям удалось запустить еще один эксклюзив PS4, The Order: 1886, с помощью эмулятора - это было сделано при помощи кастомной сборки эмулятора.
На данный момент производительность игры оставляет желать лучшего - The Order: 1886 работает со скоростью всего в несколько кадров в секунду. Зато эмулятор уже умеет воспроизводить большинство графических эффектов игры.
Учитывая то, какого стремительного прогресса разработчикам эмулятора удалось добиться в Bloodborne и DriveClub, вероятно что в ближайшие месяцы качество эмуляции The Order: 1886 тоже должно заметно улучшиться.
Отлично. Будущее за ПК эмуляцией. Соникалькулятеры - архаизм!
Круто 👍
Отличная новость
Нужно затестить. Чет сони не спешат с портом.
я вот не понимаю сони, почему бы не взять игры с пс4 и пс3 и портировать с увеличением разрешения и фпс на пс5 и пк и заработать на этом деньги, тот же инфеймос, килзону, анчи 3 части, ордер, бладик, твистед метал, моторшторм к примеру