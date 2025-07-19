Эмулятор shadPS4 научился запускать еще один эксклюзив PS4 - The Order: 1886

Самый известный эмулятор PS4 - shadPS4, продолжает демонстрировать успехи развития: пользователям удалось запустить еще один эксклюзив PS4, The Order: 1886, с помощью эмулятора - это было сделано при помощи кастомной сборки эмулятора.

На данный момент производительность игры оставляет желать лучшего - The Order: 1886 работает со скоростью всего в несколько кадров в секунду. Зато эмулятор уже умеет воспроизводить большинство графических эффектов игры.

Учитывая то, какого стремительного прогресса разработчикам эмулятора удалось добиться в Bloodborne и DriveClub, вероятно что в ближайшие месяцы качество эмуляции The Order: 1886 тоже должно заметно улучшиться.