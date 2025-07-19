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The Order: 1886 20.02.2015
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Стимпанк
7.5 952 оценки

Эмулятор shadPS4 научился запускать еще один эксклюзив PS4 - The Order: 1886

AceTheKing AceTheKing

Самый известный эмулятор PS4 - shadPS4, продолжает демонстрировать успехи развития: пользователям удалось запустить еще один эксклюзив PS4, The Order: 1886, с помощью эмулятора - это было сделано при помощи кастомной сборки эмулятора.

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4 [v0.10.0]

На данный момент производительность игры оставляет желать лучшего - The Order: 1886 работает со скоростью всего в несколько кадров в секунду. Зато эмулятор уже умеет воспроизводить большинство графических эффектов игры.

Учитывая то, какого стремительного прогресса разработчикам эмулятора удалось добиться в Bloodborne и DriveClub, вероятно что в ближайшие месяцы качество эмуляции The Order: 1886 тоже должно заметно улучшиться.

14
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
yariko ookami

Отлично. Будущее за ПК эмуляцией. Соникалькулятеры - архаизм!

7
Rio17

Круто 👍

1
666ANUBIS666

Отличная новость

1
Nereteresis

Нужно затестить. Чет сони не спешат с портом.

Sergey Zhilyanin

я вот не понимаю сони, почему бы не взять игры с пс4 и пс3 и портировать с увеличением разрешения и фпс на пс5 и пк и заработать на этом деньги, тот же инфеймос, килзону, анчи 3 части, ордер, бладик, твистед метал, моторшторм к примеру