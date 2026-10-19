Нативный порт The Order: 1886 для ПК получил 60 FPS, мышь, ultrawide и крупные исправления графики

Неофициальный нативный порт The Order: 1886 для ПК продолжает быстро развиваться. За несколько дней после первых публичных демонстраций проект получил несколько крупных обновлений, улучшивших производительность, графику и управление, а также добавивших поддержку широкоформатных экранов и экспериментальный режим 60 FPS.

Последняя версия 0.7.1 вышла сегодня, 19 октября. Разработчик исправил мерцание и чёрные точки на лице Галахада, одежде и объектах окружения, проблемы с объёмным туманом и кровью, а также дрожание геометрии и бликов. Изменения проверили в первой главе на крыше в Лондоне при 30 и 60 FPS.

Несколько последних обновлений устранили чёрный экран и зависания, вернули пропадавшие тени и исправили размытие при прицеливании. Одновременно появился экспериментальный режим 60 FPS. В четырёхминутном тесте пролога на GeForce RTX 5060 Laptop средняя производительность составила около 57 FPS, хотя в тяжёлых сценах стабильные 60 кадров пока не гарантируются.

Порт также получил полноценную поддержку мыши и клавиатуры, контроллеров DualSense и Xbox, а также форматов 16:9, 16:10 и 21:9. Поле зрения можно менять прямо в игре в диапазоне от 50 до 200%.

Заметно улучшилась компиляция шейдеров. Ранее новые объекты и эффекты могли ненадолго исчезать во время фоновой обработки, однако после оптимизаций количество повторных сборок в одном из тестов сократилось примерно с 400–500 до 40. Разработчик также устранил серьёзные просадки производительности, частично связанные с чрезмерным логированием GPU-предупреждений.

Видеоядро проекта обновили до shadPS4 0.20.1. Дополнительные исправления улучшили совместимость с GeForce GTX 10-й серии и некоторыми Intel UHD и Iris. Кроме того, порт теперь автоматически подключает DLC с дополнительными костюмами и оружием.

Проект всё ещё находится на ранней стадии. Разработчик подтверждает стабильную загрузку игры, работу главного меню, запуск новой игры и прохождение пролога. Более 20 последовательных тестовых запусков завершились без сбоя, однако большая часть кампании, звук, сохранения, видеокарты AMD и Intel, другие региональные версии и Linux пока полноценно не проверены.

В отличие от обычной эмуляции, процессорная часть The Order: 1886 исполняется нативно на ПК: оригинальный x86-64-код запускается непосредственно на процессоре, а системные функции PS4 заменяются совместимыми реализациями. Графическая часть использует наработки shadPS4 для преобразования команд и шейдеров PlayStation 4 в Vulkan.

Для запуска по-прежнему требуется собственный дамп The Order: 1886 — игровые файлы вместе с портом не распространяются.