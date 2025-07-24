Продолжительность The Order: 1886 пострадал из-за дедлайнов Sony - разработчики раскрыли детали

Один из основателей студии Ready at Dawn Ру Вирасурия рассказал, почему эксклюзив PS4 The Order: 1886 оказался таким коротким и вызвал разочарование у многих игроков. По его словам, за несколько месяцев до релиза проект пришлось урезать примерно на треть, чтобы уложиться в сроки, установленные Sony.

Как признал Вирасурия, именно малая продолжительность стала одной из причин критики. Незадолго до выхода в сеть попало видео с полным прохождением игры всего за пять часов. Несмотря на попытки студии убедить аудиторию, что игра занимает 8–10 часов, негативный резонанс уже было не остановить.

На ранних этапах команда работала и над мультиплеером, однако спустя два года его пришлось отменить из-за нехватки ресурсов. Вирасурия отметил, что онлайн-режим был многообещающим и мог вернуться в сиквеле. По его словам, сюжетные линии для второй и третьей частей уже были готовы, но планам не суждено было реализоваться.

Sony и ранее переносила релиз The Order: 1886 — с мая 2014-го на февраль 2015-го. Однако дополнительное время не позволило завершить всё задуманное.

Другой сооснователь Ready at Dawn Андреа Пессино подтвердил: давление со стороны издателя привело к значительным сокращениям, которые повлияли на финальное качество игры. После покупки студии Facebook в 2020 году, она была окончательно закрыта в 2023-м. Так завершилась история разработчиков, чья амбициозная вселенная The Order так и не получила продолжения.