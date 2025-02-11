Руководство Sony не одобрило сиквел The Order: 1886 из-за оценок на MetaCritic

В свое время The Order: 1886 вызвала много споров и понравилась далеко не всем. Тем не менее, многие, несомненно, согласятся с тем, что это IP с огромным потенциалом, который можно было использовать, но которого, к сожалению, так и не произошло.

По словам Андреа Пессино, сооснователя студии Ready at Dawn, причина, по которой мы так и не увидели продолжения The Order, кроется скорее в плохих отзывах критиков, чем в продажах игры. Он считает, что оценки на MetaCritic заставили Sony отказаться от продолжения франшизы.

Не думаю, что дело в продажах, скорее, в отношении критиков. Sony - очень гордая компания, и это вполне объяснимо. Если бы критики оценили игру чуть выше, хотя бы на 70 баллов, мы бы получили сиквел, я в этом уверен. Еще несколько баллов, и все было бы в порядке. Но из-за 60 баллов на MetaCritic сиквел умер.

Студия в свое время даже представила компании Sony идеи для сиквела, однако, несмотря на все усилия, проект так и не был реализован. Тем не менее Андреа утверждает, что «история и развитие событий были бы потрясающими» в новой игре.

Это не первый случай, когда мы слышим о том, что франшиза от Sony не получила продолжения из-за критического восприятия, хотя и имела хорошие продажи. Режиссер Days Gone уже говорил нечто подобное в прошлом.