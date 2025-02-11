ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Order: 1886 20.02.2015
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Стимпанк
7.5 937 оценок

Руководство Sony не одобрило сиквел The Order: 1886 из-за оценок на MetaCritic

Gruz_
Новости

В свое время The Order: 1886 вызвала много споров и понравилась далеко не всем. Тем не менее, многие, несомненно, согласятся с тем, что это IP с огромным потенциалом, который можно было использовать, но которого, к сожалению, так и не произошло.

По словам Андреа Пессино, сооснователя студии Ready at Dawn, причина, по которой мы так и не увидели продолжения The Order, кроется скорее в плохих отзывах критиков, чем в продажах игры. Он считает, что оценки на MetaCritic заставили Sony отказаться от продолжения франшизы.

Не думаю, что дело в продажах, скорее, в отношении критиков. Sony - очень гордая компания, и это вполне объяснимо. Если бы критики оценили игру чуть выше, хотя бы на 70 баллов, мы бы получили сиквел, я в этом уверен. Еще несколько баллов, и все было бы в порядке. Но из-за 60 баллов на MetaCritic сиквел умер.

Студия в свое время даже представила компании Sony идеи для сиквела, однако, несмотря на все усилия, проект так и не был реализован. Тем не менее Андреа утверждает, что «история и развитие событий были бы потрясающими» в новой игре.

Это не первый случай, когда мы слышим о том, что франшиза от Sony не получила продолжения из-за критического восприятия, хотя и имела хорошие продажи. Режиссер Days Gone уже говорил нечто подобное в прошлом.

-11
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Givemethedust

Критики выдали по 10 баллов за каждый час продолжительности игры?)

10
Андрей Златов

Тоже самое случилось и с days gone. Критики обосрали игру при том, что продажи оказались хорошими и самое главное, игроки встретили игру тепло и с восторгом. Я редко встречаю тех, кому игра не понравилась. Очень многие её только хвалят и не без основательно ибо игра оч крутая. Но нет, сони будет слушать критиков вместо игроков, критики всегда важнее. Да на одном месте я вертел вращательными движениями этих критиков. Вон у нас даже на работе, мужику одному под 45 лет и когда он услышал, что я рассказываю про days gone, сразу подключился к беседе. Я даже удивился и по виду не скажешь, что челу игры вообще интересны, а он рассказывал о days gone с сияющим лицом, а это о много говорит, что игра понравилась оч многим.

7
RavinSakara

Зато Sony вкладывается в какой-то шлак, по типу Concord – с woke-элементами и прочим таким; и потом считает убытки. Может если почаще такое буде случатся – она и перестанет смотреть на рукоплескания критиков от наличия повестки и обратит свой взор на игроков, которых с такого корёжит. И только тогда, может быть, она начнёт давать зелёный свет нормальным проектам, вроде того же Days Gone.

7
JohnTornton

игра унылый мрак
продажи там оч слабые
особенно на релизе
игру хейтили по делу. от лагов и багов до примитивного сюжета и прочей ереси в игре

-5
JohnTornton RavinSakara

уверен, что они посчитали убытки, а не прибыль от спонсоров этого всего?

-3
Nodas JohnTornton
игра унылый мрак
продажи там оч слабые

Игра топчик и продажи тоже были большими

0
Dark1994

Жаль, отличное кинцо, графоуни на момент выхода был просто 10/10

3
AlluringJake

Это совсем не новость, то что нынешнее руководство Сони абсолютная бездарность.

3
ГАЗ-М20

MetaCritic что уже тогда помойкой был, что сейчас помойка. Трудно придумать более идиoтическое обоснование для отмены игры, чем плохие оценки журналистов на MetaCritic.

2
Чебурешник

Иди к сони работать. Придумаешь свое собственное обоснование для отмены кучи проектов ежегодно.

0
JohnTornton

ну так открой свою студию и делай игры как тебе вздумается
в чём проблема?

-1
goodneighbor

Во всем виноват дрочь фанатиков плойки на баллы с метакритика, как только заходит речь про игры сойни, то сразу начинается закидывание оценками от т.н. прессы.

1
Grognac

уже скоро на эмуляторе поиграем)))

0
Темный-Властелин

Японцы ориентируются на престиж, статус, там же руководство это не молодые люди старой закалки с очень традиционным воспитанием, для них это нормально, вот если бы старички откинулись в мир иной и на месте сидели по моложе ребята, дело бы обстояло иначе

0
Gauguin

Самый недооценённый эксклюзив Сони, надо было дать шанс. Ну и графон на момент выхода был прорывным, первый реальный некстген.

0
Пользователь ВКонтакте

чтото андрей пессино чешит по моему. у сони своя система оценок есть, и количество продаж по базе могут посмотреть // Дмитрий Иванов

0
Wing42

То есть у этой игры по мнению соней потенциал гораздо ниже, чем был у Сонсорда? Ясно. Понятно.

-1
Listoman

Всмысле, игра же была на 12/10 была, топовый симулятор танковой бойницы)

-2
JohnTornton

и правильно
это лютый кал и кринжатина, а не игра

-2
goodneighbor
а не игра

*фильм

0