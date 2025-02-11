Руководство Sony не одобрило сиквел The Order: 1886 из-за оценок на MetaCritic

В свое время The Order: 1886 вызвала много споров и понравилась далеко не всем. Тем не менее, многие, несомненно, согласятся с тем, что это IP с огромным потенциалом, который можно было использовать, но которого, к сожалению, так и не произошло.
По словам Андреа Пессино, сооснователя студии Ready at Dawn, причина, по которой мы так и не увидели продолжения The Order, кроется скорее в плохих отзывах критиков, чем в продажах игры. Он считает, что оценки на MetaCritic заставили Sony отказаться от продолжения франшизы.
Не думаю, что дело в продажах, скорее, в отношении критиков. Sony - очень гордая компания, и это вполне объяснимо. Если бы критики оценили игру чуть выше, хотя бы на 70 баллов, мы бы получили сиквел, я в этом уверен. Еще несколько баллов, и все было бы в порядке. Но из-за 60 баллов на MetaCritic сиквел умер.
Студия в свое время даже представила компании Sony идеи для сиквела, однако, несмотря на все усилия, проект так и не был реализован. Тем не менее Андреа утверждает, что «история и развитие событий были бы потрясающими» в новой игре.
Это не первый случай, когда мы слышим о том, что франшиза от Sony не получила продолжения из-за критического восприятия, хотя и имела хорошие продажи. Режиссер Days Gone уже говорил нечто подобное в прошлом.
Критики выдали по 10 баллов за каждый час продолжительности игры?)
Тоже самое случилось и с days gone. Критики обосрали игру при том, что продажи оказались хорошими и самое главное, игроки встретили игру тепло и с восторгом. Я редко встречаю тех, кому игра не понравилась. Очень многие её только хвалят и не без основательно ибо игра оч крутая. Но нет, сони будет слушать критиков вместо игроков, критики всегда важнее. Да на одном месте я вертел вращательными движениями этих критиков. Вон у нас даже на работе, мужику одному под 45 лет и когда он услышал, что я рассказываю про days gone, сразу подключился к беседе. Я даже удивился и по виду не скажешь, что челу игры вообще интересны, а он рассказывал о days gone с сияющим лицом, а это о много говорит, что игра понравилась оч многим.
Зато Sony вкладывается в какой-то шлак, по типу Concord – с woke-элементами и прочим таким; и потом считает убытки. Может если почаще такое буде случатся – она и перестанет смотреть на рукоплескания критиков от наличия повестки и обратит свой взор на игроков, которых с такого корёжит. И только тогда, может быть, она начнёт давать зелёный свет нормальным проектам, вроде того же Days Gone.
игра унылый мрак
продажи там оч слабые
особенно на релизе
игру хейтили по делу. от лагов и багов до примитивного сюжета и прочей ереси в игре
уверен, что они посчитали убытки, а не прибыль от спонсоров этого всего?
Игра топчик и продажи тоже были большими
Жаль, отличное кинцо, графоуни на момент выхода был просто 10/10
Это совсем не новость, то что нынешнее руководство Сони абсолютная бездарность.
MetaCritic что уже тогда помойкой был, что сейчас помойка. Трудно придумать более идиoтическое обоснование для отмены игры, чем плохие оценки журналистов на MetaCritic.
Иди к сони работать. Придумаешь свое собственное обоснование для отмены кучи проектов ежегодно.
ну так открой свою студию и делай игры как тебе вздумается
в чём проблема?
Во всем виноват дрочь фанатиков плойки на баллы с метакритика, как только заходит речь про игры сойни, то сразу начинается закидывание оценками от т.н. прессы.
уже скоро на эмуляторе поиграем)))
Японцы ориентируются на престиж, статус, там же руководство это не молодые люди старой закалки с очень традиционным воспитанием, для них это нормально, вот если бы старички откинулись в мир иной и на месте сидели по моложе ребята, дело бы обстояло иначе
Самый недооценённый эксклюзив Сони, надо было дать шанс. Ну и графон на момент выхода был прорывным, первый реальный некстген.
чтото андрей пессино чешит по моему. у сони своя система оценок есть, и количество продаж по базе могут посмотреть // Дмитрий Иванов
То есть у этой игры по мнению соней потенциал гораздо ниже, чем был у Сонсорда? Ясно. Понятно.
Всмысле, игра же была на 12/10 была, топовый симулятор танковой бойницы)
и правильно
это лютый кал и кринжатина, а не игра
*фильм