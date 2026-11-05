The Order: 1886 показывает 40-60+ FPS на Core i3-10100F и GTX 1660 Ti - нативный PC-порт тестируют на слабом ПК

Неофициальный нативный порт The Order: 1886 для ПК продолжает развиваться, а пользователи начали проверять его работу на менее производительных системах. Появилась новая демонстрация TOport версии 0.1.7, запущенного на связке Intel Core i3-10100F и GeForce GTX 1660 Ti.

В зависимости от сцены игра на такой конфигурации показывает примерно от 40 до 60 и более кадров в секунду. Производительность меняется по мере прохождения различных участков, однако даже на сравнительно старой GTX 1660 Ti нативный порт способен удерживать показатели, близкие к 60 FPS, а в отдельных сценах превышать эту отметку.

Это особенно примечательно на фоне предыдущих демонстраций проекта на значительно более мощном оборудовании. Например, разработчик TOport ранее показывал работу порта в разрешении 4K с ограничением 120 кадров в секунду на GeForce RTX 5090 с использованием DLSS.

В свежем случае используется гораздо более скромная конфигурация. Core i3-10100F представляет собой четырёхъядерный восьмипоточный процессор, а GTX 1660 Ti относится к поколению Turing и не поддерживает аппаратные возможности RTX или DLSS. Поэтому результат в районе 40–60+ FPS позволяет оценить работу нативного порта The Order: 1886 без современных технологий масштабирования NVIDIA.

Сам TOport сейчас находится на стадии предварительного релиза. Версия 0.1.7 вышла 1 ноября и принесла исправление глобального освещения, улучшенное воспроизведение звука и переработанное управление мышью и клавиатурой в стиле шутеров.

Разработчик также уменьшил количество подтормаживаний при переходе в новые области: необходимые шейдеры теперь начинают подготавливаться заранее. Кроме того, повреждённая запись в кэше шейдеров больше не должна приводить к закрытию игры — в таком случае проблемный шейдер переводится заново при первом использовании.

TOport запускает оригинальный код The Order: 1886 непосредственно на процессоре ПК без эмуляции CPU. Переводу подвергаются системные функции PS4 и графическая часть, команды и шейдеры которой преобразуются для Vulkan.

Проект поддерживает Windows 10 и Windows 11, частоту до 120 кадров в секунду, соотношение сторон 21:9, клавиатуру и мышь, контроллеры, а также собственный лаунчер. Для запуска необходим собственный дамп The Order: 1886 версии 1.02 — игровые файлы вместе с портом не распространяются.

Разработка продолжается, а свежий тест на Core i3-10100F и GTX 1660 Ti показывает, что даже на далеко не топовом оборудовании The Order: 1886 уже способна работать с производительностью в диапазоне примерно 40–60+ FPS в зависимости от сцены.