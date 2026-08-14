The Order: 1886 впервые запустили на ПК через shadPS4 - игра работает выше 200 FPS, но страдает от фризов

Эксклюзивная для PS4 игра The Order: 1886 впервые была продемонстрирована работающей на ПК с помощью эмулятора shadPS4. Видео с запуском опубликовал YouTube-канал Unreal Gaming.

Для тестирования использовались AMD Ryzen 7 9800X3D и NVIDIA GeForce RTX 4080. Во вступительной части игра показывает очень высокую производительность — при разрешении 1080p частота кадров временами превышает 200 FPS.

Однако ближе к концу вступления, когда игроку показывают город, производительность снижается до 60–84 FPS. При этом ни процессор, ни видеокарта не загружены полностью, что указывает на наличие определённого узкого места. Кроме того, во время работы эмуляции заметны визуальные ошибки и артефакты.

Главной проблемой остаются подёргивания, вызванные компиляцией шейдеров. Несмотря на это, запуск The Order: 1886 через shadPS4 уже позволяет получить представление о том, как игра может работать на ПК.