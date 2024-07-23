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Order of Renewal 3-й квартал 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Инди, От третьего лица, Фэнтези
1 1 оценка

Сетевая RPG Order of Renewal от российских разработчиков получила трейлер

Simple Jack
Новости

В августе этого года ожидается тестирование многопользовательской RPG Order of Renewal, и у игроков есть возможность ознакомиться с новым трейлером этой фэнтезийной игры. Российская студия R-Team Interactive разместила трейлер на YouTube, показывающий мир, населенный как мифическими существами, так и опасными хищниками.

В проекте предусмотрена физическая система боя, благодаря которой оружие может отражаться от доспехов противника, застревать в его теле или цепляться за экипировку. Игрокам придется учитывать отскоки и изменять позицию своего снаряжения, чтобы блокировать атаки врагов.

Геймеры смогут использовать магические способности, исследовать сюжетные линии и карты. Также предусмотрен кооперативный режим PvPvE, где игровые сессии будут длиться от 10 до 30 минут, а также механика скрытности и стрельбы, система инвентаря.

Игрокам предстоит сразиться с монстрами, использующими фехтовальные техники, и активировать ловушки. В раннем доступе игра выйдет в четвертом квартале 2024 года, а закрытое тестирование пройдет в августе. В Steam уже доступна возможность запроса тестового доступа.

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-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Задумка не плохая, но реализовано это...мама дорогая.

1
WerGC

не плохо но без расчлененки слабо

0
Et_alietum
0
Alex40001

даже Bannerlord онлайн сесионка мясорубка выглядит лучше. Chivalry или for honor///

-1