Сетевая RPG Order of Renewal от российских разработчиков получила трейлер

В августе этого года ожидается тестирование многопользовательской RPG Order of Renewal, и у игроков есть возможность ознакомиться с новым трейлером этой фэнтезийной игры. Российская студия R-Team Interactive разместила трейлер на YouTube, показывающий мир, населенный как мифическими существами, так и опасными хищниками.
В проекте предусмотрена физическая система боя, благодаря которой оружие может отражаться от доспехов противника, застревать в его теле или цепляться за экипировку. Игрокам придется учитывать отскоки и изменять позицию своего снаряжения, чтобы блокировать атаки врагов.
Геймеры смогут использовать магические способности, исследовать сюжетные линии и карты. Также предусмотрен кооперативный режим PvPvE, где игровые сессии будут длиться от 10 до 30 минут, а также механика скрытности и стрельбы, система инвентаря.
Игрокам предстоит сразиться с монстрами, использующими фехтовальные техники, и активировать ловушки. В раннем доступе игра выйдет в четвертом квартале 2024 года, а закрытое тестирование пройдет в августе. В Steam уже доступна возможность запроса тестового доступа.
Задумка не плохая, но реализовано это...мама дорогая.
не плохо но без расчлененки слабо
даже Bannerlord онлайн сесионка мясорубка выглядит лучше. Chivalry или for honor///