Сетевая RPG Order of Renewal от российских разработчиков получила трейлер

В августе этого года ожидается тестирование многопользовательской RPG Order of Renewal, и у игроков есть возможность ознакомиться с новым трейлером этой фэнтезийной игры. Российская студия R-Team Interactive разместила трейлер на YouTube, показывающий мир, населенный как мифическими существами, так и опасными хищниками.

В проекте предусмотрена физическая система боя, благодаря которой оружие может отражаться от доспехов противника, застревать в его теле или цепляться за экипировку. Игрокам придется учитывать отскоки и изменять позицию своего снаряжения, чтобы блокировать атаки врагов.

Геймеры смогут использовать магические способности, исследовать сюжетные линии и карты. Также предусмотрен кооперативный режим PvPvE, где игровые сессии будут длиться от 10 до 30 минут, а также механика скрытности и стрельбы, система инвентаря.

Игрокам предстоит сразиться с монстрами, использующими фехтовальные техники, и активировать ловушки. В раннем доступе игра выйдет в четвертом квартале 2024 года, а закрытое тестирование пройдет в августе. В Steam уже доступна возможность запроса тестового доступа.