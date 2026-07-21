Джонатан Блоу подтвердил выход Order of the Sinking Star на PS5 - игра готовилась десять лет

У новой игры от Thekla, Inc., Order of the Sinking Star, пока нет точной даты релиза, но в свежем трейлере Джонатан Блоу подтвердил, что она выйдет на PS5 — вдобавок к ранее анонсированным ПК и Nintendo Switch 2.

Блоу также поделился новыми подробностями: игра находилась в разработке целых десять лет. Если не считать Braid, Anniversary Edition, это первый проект Блоу с 2016 года, когда вышла The Witness, так что срок вполне объясним. Но масштаб впечатляет: более 1000 головоломок и свыше 900 уровней.

Как стало известно из свежего обзора в блоге PlayStation, у игры будет несколько концовок. И хотя мы уже знаем о различных мини-играх и сюжетных линиях, Блоу рассказал, что способности можно комбинировать множеством способов. Например, Героев Перевозки оказалось не три, а целых шесть, и они могут сочетать свои силы с телепортационными зеркалами.

Также можно бросать камни в одинокие дома и комбинировать цветные лучи из «Обещания». Есть даже некий «финальный этап», который игрокам предстоит пройти — возможно, он раскроет тайну загадочного Ордена.

Order of the Sinking Star выйдет позже в этом году. Бесплатная демоверсия, включающая более 100 головоломок, уже доступна.