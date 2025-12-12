На The Game Awards 2025 был представлен первый трейлер Order of the Sinking Star от автора Braid

На The Game Awards 2025 был представлен первый трейлер Order of the Sinking Star, новой игры Джонатана Блоу, известного по Braid и The Witness. Этот проект обещает стать ещё одной сложной и глубокопроработанной головоломкой, которая сочетает традиционные элементы и уникальные авторские решения.

Разработчик работает над игрой с 2017 года, и её анонс стал долгожданным событием для поклонников. Механика Order of the Sinking Star основана на классической игре Sokoban: игрокам предстоит перемещать объекты по ограниченному пространству, чтобы достигнуть заданных позиций. Однако типичная для Блоу креативность гарантирует, что за простыми правилами скрываются дополнительные игровые решения и уровни прочтения.

Судя по трейлеру, мир игры будет обширным и разнообразным — планируется более 900 уровней с разными локациями, между которыми могут существовать скрытые связи и новые механики по мере прохождения. Блоу обещает, что каждое новое открытие станет шагом к пониманию более сложной структуры игры.

Для фанатов необычных головоломок и поклонников творчества Джонатана Блоу Order of the Sinking Star обещает стать настоящим испытанием для ума, объединяя классическую изобретательность с современными игровыми решениями.