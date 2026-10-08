Состоялся релиз головоломки Order of the Sinking Star от автора The Witness Джонатана Блоу

Состоялся официальный релиз масштабной приключенческой головоломки Order of the Sinking Star на PC через Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Новая работа геймдизайнера Джонатана Блоу создавалась более 10 лет силами студии Thekla, Inc. после выхода The Witness в 2016 году. Проект сразу получил статус Steam Deck Verified и стал доступен в облачном сервисе GeForce NOW, а базовая стоимость в российском регионе составила 1300 рублей.

Центральной особенностью игры стала концепция суперколлайдера геймдизайна, объединившая наработки нескольких известных независимых авторов, включая Алана Хэзелдена, Шона Барретта, Джону Остроффа и Патрика Трейнора. На старте прохождения доступно 4 изолированных мира со своими правилами, однако по мере зачистки специальных золотых комнат эти реальности сталкиваются и физически сливаются воедино. Механики классического перемещения ящиков в стиле сокобана соединяются с отражающими зеркалами, преломлением лучей и перемещением по воде, образуя свыше 1000 сложных пространственных задач на сотни часов прохождения.

Order of the Sinking Star просто не существовала бы без невероятных дизайнеров, которые помогали работать над ней все эти годы. Создав своеобразный суперколлайдер игрового дизайна, мы смогли объединить идеи талантливейших авторов головоломок в индустрии. Я благодарен каждому, кто внес вклад и помог раздвинуть границы возможного в жанре.

- Джонатан Блоу, основатель Thekla, Inc. и руководитель разработки

С технической точки зрения проект примечателен тем, что создавался с нуля на оригинальном движке и написан на новом языке программирования Jai, разрабатываемом самим Блоу. Разработчики подтвердили намерение переключиться на полировку компилятора сразу после релиза, чтобы выпустить сначала бинарную версию, а затем и исходный код для сторонних программистов. Игроки и тестировщики отмечают высокую оптимизацию проекта даже на устаревших видеокартах уровня GeForce GTX 1050, где игра демонстрирует стабильную частоту кадров в разрешении 1080p без привлечения технологий масштабирования.

В отличие от предыдущих минималистичных творений автора, повествование здесь подается через полностью озвученных героев, роли которых исполнили актеры Эмили О’Брайен, Лиам О’Брайен, Дарин Де Пол и сам Джонатан Блоу. При этом именно подача сюжета и реализация аудиозаписей вызвали споры среди первых покупателей. Часть игроков критикует сценарий за излишнюю разговорчивость, сетует на невозможность пропустить реплики и отсутствие единого меню для прослушивания найденных записей. Дополнительно китайская озвучка была отложена на 1 месяц из-за колоссального объема текста, хотя текстовый перевод доступен со старта.

Критики встретили проект высокими оценками, благодаря чему средний балл на агрегаторе Metacritic составил 87 пунктов, а пользовательский рейтинг в Steam держится в категории очень положительных обзоров. Одновременно с релизом разработчики совместно с издателем Arc Games представили специальные наборы со скидкой 10 процентов, включающие метроидванию Animal Well и тактическую игру Mewgenics от Эдмунда Макмиллена.