Космический симулятор колонии Order: The New Dawn вышел в раннем доступе Steam и получил патч первого дня

Студия Outer Space Workshop выпустила в раннем доступе Steam научно-фантастический симулятор колонии Order: The New Dawn. Проект создавался на протяжении 5 лет и предлагает игрокам взять под управление капитана экспедиции United Stellar, оказавшегося в изолированном звездном регионе Initial Rift после подавления масштабного галактического восстания. Основной задачей становится выживание на суровой пустынной планете New Terra и восстановление цивилизации на руинах павшего королевства.

Игровой процесс совмещает исследование открытого космоса, пошаговое проектирование многопалубных кораблей, управление экипажем и строительство планетарных баз с разветвленной логистикой. В текущей версии представлены процедурная генерация более 10 типов планет, режим песочницы на 120 звездных систем и 2 сюжетных сценария. Из-за акцента на менеджменте поселенцев, сборе ресурсов и развитии баз проект в сообществе уже называют космическим аналогом RimWorld.

Старт космической стратегии сопровождался трудностями. Изначально релиз должен был состояться на 2 дня раньше, однако 14 октября разработчики сообщили о задержке из-за необходимости повторного прохождения модерации страницы в магазине Valve. Полноценный выход состоялся 16 октября, но первые покупатели встретили новинку смешанными отзывами. На момент релиза пользовательский рейтинг зафиксировался на отметке 51%, а пиковый онлайн едва превысил 254 человека.

Главной причиной недовольства аудитории стали технические неполадки. Многие пользователи жаловались на критическую ошибку с черным экраном при старте клиента, делавшую запуск игры невозможным. Также игроки столкнулись со сбоями в работе гиперпрыжков, зависаниями транспортных челноков при посадке на планеты, потерей грузов и ошибками синхронизации сохранений. Дополнительным фактором критики стало полное отсутствие русской локализации, поскольку проект поддерживает только английский и упрощенный китайский языки.

Авторы оперативно отреагировали на технические сбои и спустя сутки выпустили масштабное обновление 0.9.0007. Патч устранил проблему с запуском и черным экраном, исправил поведение искусственного интеллекта при починке модулей, наладил логику межзвездных перемещений и ликвидировал баги с дублированием предметов. Вместе с исправлениями разработчики добавили поддержку разрешения 4K, сняли ограничение частоты кадров и ввели режим 120 FPS.

Выбор раннего доступа обусловлен стремлением сделать опыт аудитории частью процесса разработки. На протяжении 5 лет велась работа над объединением строительства флагманского корабля, жизни экипажа, экспедиций флота и возведения планетарных баз. Эти механики взаимодействуют сложным образом, поэтому взгляда авторов недостаточно для полной оценки баланса и удобства систем. - Outer Space Workshop, студия разработки

По планам Outer Space Workshop, игра пробудет в раннем доступе около 1 года. В будущих обновлениях запланированы масштабные войны фракций, динамически меняющаяся вселенная и встроенные инструменты для пользовательских модификаций. Стоимость проекта в Steam составляет 1050 рублей, при этом разработчики пообещали сохранить текущую цену без изменений даже после полноценного релиза версии 1.0.