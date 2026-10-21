Ordinary Oddness приглашает расследовать странности города в облаках

Студия COSMICPUP STUDIO, подразделение Tencent Games, анонсировала Ordinary Oddness — ролевую игру с открытым миром, действие которой разворачивается в Элизиан-Скайс, городе, парящем над морем облаков. После суда Альбинокса люди и мифоиды — существа, вдохновлённые городскими легендами и фольклором, — научились жить бок о бок. Здесь необычное стало частью повседневности, а за привычными улицами скрываются тайны, способные перевернуть представление об устройстве мира.

Главный герой — консультирующий следователь, получивший сертификат Агентства расследований мифоидов. Ему предстоит открыть собственное агентство на улице Бризуэй-Лейн и принимать заказы от самых разных жителей города. На первый взгляд, дела кажутся обычными поручениями, однако постепенно расследования приведут к загадочным происшествиям, искажённым воспоминаниям и секретам сосуществования людей с мифоидами. В представленном трейлере также показаны праздничный парад, странные аномалии и переход из оживлённых городских кварталов в жуткие руины театра «Найтингейл».

Исследование открытого мира будет сочетаться с динамичными сражениями. У каждого мифоида собственная форма и боевой стиль, поэтому игрокам придётся подстраиваться под противников и комбинировать способности, а не полагаться на одну универсальную тактику. Разработчики также обещают множество дополнительных поручений, постепенно раскрывающих историю города и его обитателей. Визуальная часть создана на Unreal Engine 5.

Ordinary Oddness выйдет на PC через Steam, Epic Games Store и WeGame, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза пока не объявлена, но предварительная регистрация уже открыта.