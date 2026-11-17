Разработчики представили дебютный трейлер Ore Means More! — инкрементальной игры о добыче полезных ископаемых, в которой главным инструментом станет непрерывно вращающаяся кирка. Игрокам предстоит разрушать горные породы, собирать ресурсы и постепенно превращать простое орудие в мощную машину для добычи руды.

В Ore Means More! можно будет прокладывать путь сквозь камни в любом направлении, разрушая препятствия и собирая всё больше ценных материалов. Добытые ресурсы необходимо отправлять в необычную плавильную печь, работающую по принципу Plinko — игры, в которой шарики падают через поле с препятствиями.

Полученные ресурсы позволят открывать улучшения в специальном дереве навыков. Чем эффективнее становится кирка, тем быстрее она разрушает породу и тем больше руды удаётся добыть. Таким образом, весь игровой процесс строится вокруг непрерывного цикла добычи и совершенствования оборудования.

Дебютный трейлер демонстрирует разрушение камней, работу необычной плавильной печи и систему развития, которая позволит постепенно увеличивать масштабы добычи.