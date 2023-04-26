The Oregon Trail получила дополнение DLC "Ковбои и твари" для ПК и Nintendo Switch ©

Gameloft и HarperCollins Productions объявили сегодня о выпуске бесплатного загружаемого контента для ПК и Switch-версий своей игры «The Oregon Trail».

Бесплатное DLC, ранее доступное исключительно для версии Apple Arcade, добавляет игрокам множество новых историй и впечатлений, в том числе:

Тринадцать новых историй, рассказывающих о еще более страшных тварях и животных на тропе, которые были одновременно необычными и забавными. Эти истории стали устной традицией, популярной среди лесорубов и горцев в 19 и начале 20 веков, которую часто считают предшественниками современных криптидов.

Избранная история коренных американцев, рассказанная Сарой Виннемукка о легенде о «Пожирателях людей» — людоедском, грозном племени рыжеволосых, которое сражалось против народа нума.

Новая история, посвященная договору Хорс-Крик, в котором игроки помогают семье Ленапе отправиться в Форт Ларами, чтобы помочь выступать в качестве переводчиков между Воронами и Соединенными Штатами. Эта новая история также добавляет в игру двух новых персонажей — Томаса Фицпатрика и Мато Ойуху.

Новая история о путешествии по Чисхолмской тропе. Основанная в 1867 году Джесси Чизхолмом и Черным Бивером, игроки будут собирать и направлять группу повозок и путешествовать вместе с несколькими ковбоями, работая над стадом крупного рогатого скота из Сан-Антонио в Абилин. Эта история разворачивается в двухэтапном путешествии и включает в себя десять новых локаций.

Помимо этих новых историй, The Oregon Trail для ПК и Nintendo Switch включает в себя все пять предыдущих обновлений контента, дополнительные возможности доступа, события и визуальные фильтры, чтобы увидеть игру совершенно по-новому.