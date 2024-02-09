The Oregon Trail стала доступна на консолях PS5 и PS4

Gameloft и HarperCollins Productions сообщили, что The Oregon Trail теперь доступна для игры на PlayStation 4 и PlayStation 5. В The Oregon Trail игроки оказываются в центре всех испытаний и невзгод на пути на запад. Они должны заполнить свой фургон, выбрать команду для путешествия и убедиться, что все они благополучно доберутся до Орегона, делая трудный выбор в опасных и неожиданных ситуациях. Игроки также узнают реальную историю следа, в том числе истории коренных американцев, что является первым во франшизе.

Релиз The Oregon Trail на PS4 и PS5 является точной адаптацией версии Apple Arcade и создана при поддержке Gameloft Lviv. Версии для PS4 и PS5 включают все пять предыдущих обновлений контента Apple Arcade, события, визуальные фильтры и специальные возможности, такие как обновленный режим высокой контрастности, который увеличивает видимость определенных элементов, чтобы лучше помогать игрокам со слабым зрением.

Версия для PS5 предлагает поддержку контроллера DualSense для использования его адаптивных триггеров, тактильной обратной связи и внутреннего динамика, работает в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду и поддерживает действия и призы PlayStation.