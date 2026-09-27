Ori and the Will of the Wisps впервые получила максимальную скидку 90% в Steam

Xbox Game Studios запустила новую скидочную кампанию для Ori and the Will of the Wisps в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей акции игра впервые получила максимальную скидку в 90%. Ранее размер скидки был ниже, поэтому для проекта Moon Studios это новый рекорд с момента выхода на ПК.

Одновременно рекордное предложение появилось и у Ori: The Collection. Сборник, в который входят Ori and the Blind Forest: Definitive Edition и Ori and the Will of the Wisps, впервые получил максимальную скидку в 84%.

Ori and the Will of the Wisps вышла 10 марта 2020 года. Это продолжение Ori and the Blind Forest, в котором игроки вновь отправляются в путешествие вместе с Ори по большому сказочному миру, наполненному новыми друзьями и противниками, сложными головоломками и платформенными испытаниями. Разработчики также расширили боевую систему и возможности исследования по сравнению с первой частью.

В Steam проект сохраняет крайне высокие пользовательские оценки. На момент публикации 96% более чем 31 тысячи англоязычных отзывов являются положительными, а среди рецензий за последние 30 дней игру рекомендуют 91% пользователей.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.