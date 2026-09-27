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Ori and the Will of the Wisps 11.03.2020
Экшен, Адвенчура, Платформер, Фэнтези
8.8 627 оценок

Ori and the Will of the Wisps впервые получила максимальную скидку 90% в Steam

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Xbox Game Studios запустила новую скидочную кампанию для Ori and the Will of the Wisps в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей акции игра впервые получила максимальную скидку в 90%. Ранее размер скидки был ниже, поэтому для проекта Moon Studios это новый рекорд с момента выхода на ПК.

Одновременно рекордное предложение появилось и у Ori: The Collection. Сборник, в который входят Ori and the Blind Forest: Definitive Edition и Ori and the Will of the Wisps, впервые получил максимальную скидку в 84%.

Ori and the Will of the Wisps вышла 10 марта 2020 года. Это продолжение Ori and the Blind Forest, в котором игроки вновь отправляются в путешествие вместе с Ори по большому сказочному миру, наполненному новыми друзьями и противниками, сложными головоломками и платформенными испытаниями. Разработчики также расширили боевую систему и возможности исследования по сравнению с первой частью.

В Steam проект сохраняет крайне высокие пользовательские оценки. На момент публикации 96% более чем 31 тысячи англоязычных отзывов являются положительными, а среди рецензий за последние 30 дней игру рекомендуют 91% пользователей.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.

Раздачи и скидки 2
20
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Saka Madiq

вот вы неучи бестолковые - не может МАКСИМАЛЬНАЯ скидка быть 90%, максимальная скидка это 100%, потому что это максимальное значение! но вот если бы ты написала "максимальная за всё время", тогда 90% подходит! бестолочь!

15
saa0891

Классный платформер [при чём обе части], визуал вообще шикарный.

8
Согласно Его Воле

Хорошая серия)

4
WarCraf4er

Вот бы третью часть